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ICE新進幹員文書作業出錯 導致男子遭非法拘留數日

記者顏伶如／即時報導
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移民執法人員進行拘捕任務，示意圖，非文中當事人。(路透資料照)
移民執法人員進行拘捕任務，示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

華盛頓郵報17日報導，為配合川普政府推動擴大遣返，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)去年大規模招兵買馬，新進人員基本培訓計畫當中對於如何填寫一份重要表格的教學時數，則減少到原本的三分之一。根據聯邦法院紀錄，剛完成縮減版培訓計畫的新進幹員狄隆(Nolan De Long)到職未滿一個月，填寫I-213就兩度出錯，其中一次導致加州柏克萊(Berkeley)男子德拉加沙(Carlos De La Garza)遭到非法拘留數日。

根據法院紀錄，狄隆到職後完成的首批任務之一，是在55歲的德拉加沙在申請綠卡過程中完成例行面談後予以逮捕。狄隆後來在宣誓證詞中向法院坦承，由於經驗不足而誤解聯邦移民法規的專業用詞，以為德拉加沙申請永久居留權遭拒。另外，狄隆填寫表格時，錯誤記錄德拉加沙承認2015年非法入境。

狄隆在表格上填寫的錯誤內容，直到德拉加沙向聯邦法院質疑遭受非法拘留之後才曝光。聯邦法官上周裁定，德拉加沙去年12月遭到非法拘留，川普政府律師不再上訴。

狄隆後來向德拉加沙及法院道歉表示，知道自己犯錯導致「嚴重後果」。2025年9月獲得ICE聘用之前，狄隆並無移民事務經驗，11月4日結訓之後分派到舊金山擔任驅逐幹員，12月1日在舊金山聯邦移民辦公室逮捕德拉加沙。

報導指出，一名吹哨者向國會檢舉指出，ICE新進人員的基本培訓計畫教學減少200多小時。

根據國土安全部資料，截至今年3月初，大約1300多名ICE幹員接受縮減版培訓計畫結業，另外3000人接受的是教學時間更短的線上培訓。

德拉加沙的綠卡申請結果如何，將由仍在進行中的移民訴訟決定。根據法院文件，德拉加沙1990年代初期從墨西哥來到美國，在柏克萊居住數十年，妻子、兒子都是美國公民，但過去幾年裡妻子相繼病逝。

德拉加沙遭到逮捕時，持有合法工作許可，正在等候永久居留權申請結果。他在1990年代有三項輕罪紀錄，2014年因為精神問題曾攻擊警察。

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