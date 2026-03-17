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景點不再開放？俄勒岡州「阿比夸瀑布」掛牌出售

編譯陳韻涵／即時報導
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俄勒岡州熱門景點阿比夸瀑布。（美聯社）
俄勒岡州熱門景點阿比夸瀑布。（美聯社）

俄勒岡州熱門景點阿比夸瀑布(Abiqua Falls)近日在房地產網站Redfin掛牌出售引發關注，州政府計畫出資210萬元收購，確保該景點繼續對公眾開放。

美聯社報導，位於偏遠山區的阿比夸瀑布落差約92呎，過去百餘年來為私人持有，但長期開放大眾參觀。

阿比夸瀑布掛牌出售的消息曝光後，引發外界擔憂這個美麗景點未來可能不再開放。

保守派非營利組織「威拉米特河保護信託」(Willamette River Preservation Trust)主席威廉姆斯(Travis Williams)說：「不是每天都能在房地產網站Redfin或Realtor.com平台上，看到瀑布掛牌出售。」

該瀑布1908年由天使山修道院(Mount Angel Abbey)買下，2002年轉給支持該修道院的非營利組織「俄勒岡州修道院基金會」(The Abbey Foundation of Oregon)。

俄勒岡州修道院基金會表示，考量遊客人數增加，希望交由更適當的單位管理。

共和黨籍俄勒岡州參議員吉洛德(Fred Girod)強調，州政府承諾將確保瀑布長期受到保護並開放；州當局則表示，相關收購程序需要完成環境與考古審查，且未必會設為州立公園，可能交由地方或部落管理。

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