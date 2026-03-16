參加90年代波灣戰爭退役成員遲未入籍 將回紐西蘭老家

招募官承諾只要光榮退伍就能成為美國公民，然而坎頓迄今遲遲無法入籍。示意圖（美聯社）

「美國軍事網」(Military.com)15日報導，紐西蘭 籍男子坎頓(Paul Canton)年輕時期持外國交換學生簽證來美，後來逾期居留，1991年波斯灣戰爭「沙漠風暴行動」(Operation Desert Storm)期間加入美軍陸戰隊(US Marine Corps)，因為招募官承諾只要光榮退伍就能成為美國公民 。然而，坎頓迄今遲遲無法入籍，已準備賣掉房子搬回故鄉。

坎頓1991年至1998年在陸戰隊服役，在佛羅里達州馬里昂郡(Marion County)建立家庭已25年多，但很快恐遭驅逐出境。

坎頓的經歷2020年最早獲得媒體報導，他雖然沒有犯罪紀錄，申請入籍時卻遭美國國籍暨移民局(USCIS)拒絕。坎頓的最後希望在今年2月破滅，聯邦法院駁回他的上訴，使得他距離告別美國的下場更加接近一步。

佛州出身的兩黨國會議員都曾對坎頓表示關切或提供協助，包括國務卿魯比歐 (Marco Rubio)、共和黨佛州聯邦眾議員韋布斯特(Daniel Webster)、前民主黨佛州聯邦眾議員戴敏斯(Val Demings)等。

不過，坎頓指出，美國移民制度存在缺陷，法律沒有明文規定允許無犯罪紀錄且光榮退役的軍人自動獲得美國公民身分。在別無選擇的情況下，坎頓正準備把在美國生活35年的根基拔除，回去紐西蘭。

佛州家裡擺著許多坎頓服役期間獲得的獎彰。他說，愛上美國這個國家，想為美國服務、保護美國，因此決定從軍，1998年從陸戰隊退伍。

他與美國公民妻子寶拉(Paula)結婚之後，以為自己獲得美國公民身分，曾經在選舉中投票，直到更新駕照時才發現自己從來沒有入籍。

坎頓聘請律師開始打官司，但聯邦法官裁定，坎頓雖在波灣戰爭期間登記服役，卻到「沙漠風暴行動」結束之後才具有現役陸戰隊員身分；由於坎頓曾在選舉當中投票的紀錄，使得他喪失透過妻子辦理入籍的資格。

坎頓的律師里奇(Elizabeth Ricci)說，除非國會通過特別法案或川普總統親自介入，才能幫坎頓解套。

共和黨佛州聯邦眾議員范恩(Randy Fine)則說，辦公室正與政府部門接洽，希望了解還有哪些選項能幫助坎頓。