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國土安全部長繼任人選穆林擔任國會議員期間財富大增

記者顏伶如／即時報導
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共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林（Markwayne Mullin）。（路透）
共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林（Markwayne Mullin）。（路透）

前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)5日遭川普總統開除，遺缺將由共和黨奧克拉荷馬州聯邦參議員穆林(Markwayne Mullin)繼任。紐約時報15日報導，穆林自從2013年出任奧州聯邦眾議員以來，任職國會期間財富大增，財務申報紀錄顯示，2012年資產在280萬至900萬元之間，到了2024年資產變成2900萬元至9700萬元之間。根據國會規定，國會議員資產只須申報範圍。

報導指出，進入國會的最初八年，穆林主要財富來自家族企業水管公司，僅持有少數股票及股票交易。水管公司2021年出售之後，根據財產申報紀錄，穆林2022年申報不到30筆股票交易，而且交易都在妻子名下。

2023年成為奧州聯邦參議員之後的第一年間，穆林申請超過100筆股票交易，2025年的交易更增加到130筆以上。光是今年前兩個月，穆林便申報了40筆股票交易，其中包括他個人名義、妻子名義與兩人共同名義的交易。

紀錄顯示，2025年聖誕節過後幾天，穆林購買石油公司雪佛龍(Chevron)股票，雪佛龍是唯一一家在委內瑞拉產油的大型美國石油企業。

穆林購買雪佛龍股票的五天後，川普總統下令攻擊委內瑞拉，要求委國給予美國石油公司更好的待遇，當時雖然整體股市下跌，雪佛龍股價卻逆勢成長。

根據今年1月的申報紀錄，穆林2025年12月29日購買包括雪佛龍在內31家公司股票，總共花費280萬元，使得他成為最頻繁買股票、股票買賣獲利最豐的國會議員之一。

聯邦法律並未禁止國會議員買賣股票，即使國會議員參與委員會監管的產業，法律也沒有禁止買賣股票。

報導指出，國土安全部長人事案本周將在參議院審理，穆林的財務狀況格外受到矚目，因為國土安全部在川普政府打擊非法移民的政策中，主管業務涉及十億計數的新發包合約，諾姆就是因為涉及利益衝突而丟官。

達特茅斯學院(Dartmouth College)經濟學家薩瑟多特(Bruce Sacerdote)應紐約時報要求查看穆林股票操作內容指出，從2024年到2026年間，穆林買股報酬率比市場高出8%。薩瑟多特說：「這不能證明內線交易，可能純屬運氣。」

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