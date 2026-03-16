我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

川普喊護航荷莫茲 盟友裝聾 中：幫收爛攤子？

川普要中國協助重啟荷莫茲海峽 CNN：中國不太可能配合

編譯羅方妤／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）去年10月在南韓釜山會面。路透

美國總統川普接受英國金融時報訪問時，突然表示希望中國協助重啟荷莫茲海峽，否則可能延後原定本月底的中國行。美國CNN報導，中國幾乎沒有意願配合川普要求。

伊朗藉由關閉這條重要航道，有效切斷世界五分之一原油供應，引發油價飆漲和能源短缺影響全球經濟危機。川普因此呼籲法國、英國、日本、南韓等國，合作確保荷莫茲海峽安全。

川普正施加更大壓力以說服中國。他在英國金融時報的訪談中表示，他想在本月底和中國國家主席習近平的峰會前，知道中國是否會提供協助，若沒得到答覆可能延後此行。

這個要求非比尋常。伊朗對中國相當友善，川普卻要求中國冒險投入軍事資產加入美國對伊朗的戰爭，並威脅若不這麼做就停止外交。

但與其他亞洲國家相比，中國更有能力應對曠日持久的能源危機。中國在過去幾年透過儲備原油、進口多元化和投資數十億美元在風力、太陽能和電動車等潔淨能源，努力減輕石油危機影響。CNN指出，伊朗正考慮允許部分油輪通過荷莫茲海峽，前提是這些石油是人民幣結算。

新加坡國立大學東亞研究所教授郝福滿表示：「中國可能會表示，『好吧，我們就等著看』。鑑於他們戰略上相當安全，他們將有一些運籌帷幄的空間。」

在中國內部，關於這場衝突的消息帶有一種幸災樂禍氣氛。總部在北京的研究機構「全球化智庫」理事長王輝耀表示：「這幾天川普在世界上很孤立，沒有人真的支持他。他發動的伊朗戰爭確實令世界不安，他現在處境相當艱難。」

雖然中國官媒15日的評論呼籲，在目前全球局勢不確定狀況下加強中美合作，但「環球時報」譴責派遣戰艦前往荷莫茲海峽的想法，質疑這並非分擔責任，而是分擔這場美方發動卻無法結束的戰爭風險。

儘管中國不太可能在荷莫茲海峽採取行動，但中國仍然有動機讓整個地區恢復穩定。雖然中國相對較能抵禦油價危機，但並不能完全免於能源價格上漲的影響。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎表示：「這仍然會很痛苦，他們確實希望保持經濟持續運轉。」

世報陪您半世紀

川普 伊朗

上一則

中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

下一則

國土安全部長繼任人選穆林擔任國會議員期間財富大增

延伸閱讀

川普暗示中國不護航將延後訪中 貝森特：若延後…

川普暗示中國不護航將延後訪中 貝森特：若延後…
川普認了要7國護航荷莫茲海峽 日相高市早苗說話了 各國回應一次看

川普認了要7國護航荷莫茲海峽 日相高市早苗說話了 各國回應一次看
若不護航將推遲訪華 川普施壓北京促解封荷莫茲…中國外交部回應了

若不護航將推遲訪華 川普施壓北京促解封荷莫茲…中國外交部回應了
川普籲護航荷莫茲 盟友推三阻四 中官媒：美居然要求幫忙收爛攤子

川普籲護航荷莫茲 盟友推三阻四 中官媒：美居然要求幫忙收爛攤子

熱門新聞

加拿大取消血緣公民僅限第一代的規定，數百萬美國人如今符合資格可以申請入籍加拿大。示意圖（路透）

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

2026-03-12 11:12
社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

不可不知的社安金五項強制規定

2026-03-13 10:53
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
極右派聯邦眾議員奧格斯提案改革移民法，對美國移民制度做出數十年來規模最大的調整。（美聯社檔案照）

共和黨眾議員提案修法 取消親屬移民及綠卡抽籤

2026-03-13 08:55
國土安全部11日宣布重新啟動「全球入境計畫」(Global Entry)，讓預先獲得批准的低風險旅客付費使用快速通道，節省在機場入境時間。(歐新社)

機場安檢擠爆重啟全球入境計畫 這類旅客可付費走快速通道

2026-03-11 20:13

超人氣

更多 >
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」
CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一

CDC評比：這三家郵輪清潔衛生並列第一
華人團伙僅用這招 南加九旬夫婦318萬金條被騙光

華人團伙僅用這招 南加九旬夫婦318萬金條被騙光
伊朗官媒：女足隊長撤回澳洲庇護申請 改變心意第5人

伊朗官媒：女足隊長撤回澳洲庇護申請 改變心意第5人