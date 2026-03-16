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中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

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中國人在美買房搶教育資源？眾院共和黨擬大幅加稅設限

記者顏伶如／即時報導
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外國人以現金出手前來美國大量買房，被認為導致年輕美國人及中產階級家庭「美國夢」破滅。（美聯社）
外國人以現金出手前來美國大量買房，被認為導致年輕美國人及中產階級家庭「美國夢」破滅。（美聯社）

「政府問責基金會」(Foundation for Government Accountability)資深研究員佩吉‧泰瑞貝利(Paige Terryberry)16日在福斯新聞網撰文指出，外國人以現金出手前來美國大量買房，導致年輕美國人及中產階級家庭「美國夢」破滅，其中又以中國買家最多，近半中國買家打算以新房做為取得永久居留權的手段，為兒女享受大學資源預做準備，「換句話說，中國公民不僅排擠美國人的買房機會，還把美國人擠出美國教育體制」。

泰瑞貝利指出，川普總統日前要求國會立法禁止華爾街投資機構購買獨棟式住宅(single-family homes)，但總統與國會其實應該攔截另一種類型的買房族群，就是導致美國公民無法實現「美國夢」的外國人。

她指出，外國人前來美國買房的普遍程度超乎想像，光是在2024年至2025年3月裡，外國人就購買7萬8000多棟房子，買房熱度每年提高，從2024年到2025年裡，外國買家在美國購屋的支出金額，較一年之前增加33%，「外國人多買一棟房子，就意味著美國人又少了一棟房子能買，想要買房的首購族因此面臨房價上升，這是經濟學基本常識」。

至於前來美國購屋的買家來自何處，泰瑞貝利寫道：「令人驚訝的是，其中很多人來自美國的經濟、戰略敵對國家。」她表示，來自中國的買家最多，外國人購買的房屋裡，平均每六棟就有一棟被中國公民買走，光是在2025年裡，中國公民共計花了137億元在美國買房。

她寫道，值得注意的是，近半中國買家打算以新房做為獲得永久居留權的手段，為兒女日後享受大學資源預做準備；外國買家絕大多數購買的是美國人最渴望的獨棟式住宅。

泰瑞貝利分析，相較之下，其他國家並未犯下如此錯誤，對外國購屋者訂定嚴格限制，「因為他們把本國人民擺在第一位」，加拿大就是典型實例，禁止大多數外國人買房，少數允許買房的外國人則面臨重稅，中國也嚴格限制外國人買房。

她寫道，這種雙重標準非常明顯，對美國人民與美國利益造成傷害，「問題很清楚，解決方案也很明確，國會應限制外國人買房，包括祭出全面禁令或課徵重稅」。

她指出，眾議院共和黨保守派成員組建的國會議員核心小組「共和黨研究委員會」(Republican Study Committee)已擬妥對買房外國人大幅加稅的提案，未來幾個月便將有行動，「這不是要找外國人麻煩，是要保護我們的公民」。

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