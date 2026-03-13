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同時出現熱穹、暴雪、暴雨… 極端天氣襲全美

記者胡玉立／綜合報導
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3月12日當天，首都華盛頓(左)仍為冰雪所壟罩；洛杉磯(右)則艷陽高照，民眾出門必須做好全套防曬措施。(美聯社)
3月12日當天，首都華盛頓(左)仍為冰雪所壟罩；洛杉磯(右)則艷陽高照，民眾出門必須做好全套防曬措施。(美聯社)

全美各地幾乎都正遭受或即將遭遇極端天氣侵襲。美聯社報導，夏威夷已連續多日暴雨；西南部即將面臨連續數日創紀錄華氏100度高溫；北部五大湖各州將有兩場風暴系統帶來大雪；極地渦旋將再次侵襲中西部和東部地區。

馬里蘭州國家氣象局天氣預報中心氣象學者契納德（Marc Chenard）表示，「全國各地就算沒出現極端天氣，也將普遍呈現冷熱交替的天氣變化。」國家海洋暨大氣總署（NOAA）前首席科學家莫伊（Ryan Maue）則預計全美50州都會出現極端天氣。

他們並同聲表示，下周初形成的熱穹將持續籠罩西南部，氣溫將飆升至三位數。

極端天氣預報發布之際，東部大部分地區已歷經天氣劇烈變化；華府11日氣溫高達華氏86度，創下新高，12日卻又下起雪來。

氣象預測顯示，鳳凰城17日氣溫將達98度，接下來幾天可能一路升至107度。過去137年的紀錄顯示，鳳凰城從未在3月26日以前達到100度高溫。氣象部門警告，「由於人們不曾適應過這樣的年初高溫，所以這次影響與以往大不同。」

莫伊指出，在鳳凰城遭受酷暑侵襲的同時，預計來自北極的極地渦旋，將讓寒流進入中西部和東部腹地，甚至影響東南部部分地區。

明尼亞波利斯最低氣溫將在華氏零度左右，芝加哥17日氣溫也將降至個位數；亞特蘭大氣溫甚至也可能降至20幾度。

此外，兩場風暴系統將相繼在13日及15、16日席捲北部五大湖區，部分地區降雪量可達3至4呎。第二場風暴系統強度更大，氣壓下降速度極快且幅度極大，將被定義為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）。

耶魯大學氣候通訊（Yale Climate Connections）氣象學者馬斯特斯（Jeff Masters）表示，在即將遭受暴雪襲擊的密西根州南部地區，可能出現嚴重冰暴。

另外，15日晚間，從堪薩斯州向南延伸，途經俄克拉荷馬州、德州至墨西哥灣，將出現時速60哩強風，陣風風速可能更高。位於強風區的聖安東尼奧和奧斯汀以及降雨量較少地區，將面臨更高的野火風險。

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