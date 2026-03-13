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伊朗正對全球經濟宣戰…伊裔美國學者：可能逼川普談停火

編譯湯淑君／綜合外電
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伊朗裔學者、美國約翰霍普金斯大學教授納斯爾表示，伊朗攻擊目標不只是能源供應，也正從阿拉伯半島兩側夾擊全球經濟，並準備盡可能拖長這場經濟戰，逼迫川普政府透過談判止戰。路透
伊朗裔學者、美國約翰霍普金斯大學教授納斯爾表示，伊朗攻擊目標不只是能源供應，也正從阿拉伯半島兩側夾擊全球經濟，並準備盡可能拖長這場經濟戰，逼迫川普政府透過談判止戰。路透

戰爭打了兩周，伊朗的戰略也明朗化。除了以無人機和飛彈反擊，消耗美以聯軍的攔截器，並為第二階段戰事作準備外，伊朗同時也發動另一場效力也許更強大的戰爭：對全球經濟宣戰。

伊朗攻擊目標不只是能源供應

伊朗裔學者、美國約翰霍普金斯大學教授納斯爾表示，伊朗飛彈和無人機攻擊的目標除了卡達、沙烏地阿拉伯和阿聯的石油與天然氣設施之外，也瞄準波斯灣的油輪，並限制油輪穿越荷莫茲海峽，形同封鎖這條輸運全球20%石油的要道，導致油價近暴漲。

油價高漲正是美國總統川普的弱點。川普2月24日發表國情咨文時雖未提及伊朗，但他花了大篇幅談汽油價格、通膨和經濟現況。伊朗明白，美國民眾或許可漠視中東戰火，但對汽油價格大漲和通膨竄升卻有切膚之痛。

事實證明伊朗判斷正確。隨著戰火在波灣地區蔓延開來，能源價格躍漲正衝擊全球市場。對此，美國顯得措手不及，即使本周宣布釋出戰備儲油，油價照樣漲破每桶100美元。

從阿拉伯半島兩側夾擊全球經濟

但伊朗攻擊目標不只是能源供應。伊朗的無人機和飛彈也對波灣地區其他重要產業構成重大衝擊，從科技公司到航空公司都受波及。遭受攻擊的包括亞馬遜的資料中心、杜拜的機場以及多國的港口設施。

無法穿越荷莫茲海峽，也打擊貨櫃航運，阻撓貨櫃輪輸運大宗商品、石化製品等工業用品，以及對農業不可或缺的肥料。

在戰時，地理位置的重要性不亞於軍事科技。伊朗控制整個波斯灣北岸，並威脅南岸的油氣田以及行經此區海域的所有船隻。從紅海入口處一直到蘇伊士運河，則有伊朗支持的胡塞組織潛伏在此。

因此，納斯爾說：「伊朗地理位置得天獨厚，能從阿拉伯半島的兩側夾擊全球經濟。」

美國可能被迫談判停火嗎？有前例可循

納斯爾指出，目前指揮伊朗作戰的，都是在伊拉克和敘利亞打過「不對稱戰爭」、身經百戰的老將。現在他們沿用相同戰略在戰場上對付美國，並攻擊全球經濟。無人機、短程飛彈和水雷，可讓油輪和港口爆炸起火，一如土製炸彈曾在伊拉克起的作用，只不過這回衝擊更大--不僅搞得全球供應鏈大亂，也刺激油價飆漲。

除非美國與伊朗達成持久的停火協議，否則波灣地區無法恢復和平、重建信心。若美軍準備侵略伊朗、「斬首」，並確保當地安全穩定，則另當別論。

川普終結這場戰爭的壓力日增，不只是波灣國家希望止戰，亞洲、非洲甚至歐洲國家也一樣，都擔心戰爭拖長將引發嚴重的經濟危機。

什麼條件可能讓伊朗同意停火？

可能停火嗎？上一回美國和以色列聯手發動攻擊，是在2025年6月，當時伊朗以飛彈攻擊以色列的攔截器為數日減的庫存，有助於最後把美國和以色列推向談判桌。

不過，這回伊朗對全球經濟宣戰，結果可能迥然不同。納斯爾說，這一回，伊朗的反擊更容易，也能持續得更久。而且，光是停火，不足以讓伊朗對波灣一帶構成威脅的陰影煙消雲散，而這種不確定性正使此區陷入夢魘情境。企業、投資人和觀光客如果害怕戰爭可能再度爆發，恐怕不會重返此區。

納斯爾說，這正是為什麼伊朗領導層敢說，在華府充分理解這場戰爭讓全球經濟付出的代價前，不會接受停戰。

他指出，伊朗政權正準備盡可能拖長這場對全球經濟發動的「不對稱戰爭」，長到足以說服華府將政治解決視為唯一選項。

納斯爾預期，伊朗唯有在下列條件滿足的情況下，才會接受停火：伊朗主權獲國際確保（意指中、俄可能直接扮演某種角色）；要求賠償戰爭損失；以及美國同意某種形式的核子協議，並承諾解除制裁。

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