不可不知的社安金五項強制規定

社會安全局（Social Security Administration）。（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)13日報導，勞工為社安金 計畫繳稅數十年後，經常把社安金視為個人退休儲蓄，以為能按自己的規畫隨時提款，其實制度本身更像是一套由聯邦管理的社會保險計畫，而非個人儲蓄帳戶，某些強制規定或特定規則可能影響提領福利的時間與方式。

社會安全局(Social Security Administration)在某些特殊狀況下有強制規定：

＊賣掉主要居所(primary residence)之後的IRMAA附加費

許多民眾經常忽略的狀況是，賣掉房子的那一年可能導致修正後調整總收入(modified adjusted gross income)增加，影響「收入相關每月調整金額」(Income-Related Monthly Adjustment Amount)計算，觸發紅藍卡B部分看診保險(Part B)、D部份(Part D)處方藥物計畫保費附加費。

如果出售房子是退休規畫的一部分，要注意應稅所得大量增加可能讓紅藍卡保費暫時提高。

＊視同申請(deemed filing)影響配偶福利

根據視同申請規則，如果申請了自己的福利或配偶福利，提出申請時同時具備兩者資格，便視同兩者均已申請。也就是說，年滿62歲民眾同時符合兩項福利資格，就無法選擇只領配偶福利，但延遲領取自己的退休福利，無法透過遲領福利讓社安金金額增加。

＊喪偶民眾的強制協調(mandatory coordination)規定

遺屬社安金(survivor benefits)另有一套規定，如果同時符合領取遺屬福利與個人退休福利，可以選擇先領哪一種。如果申請其中一種福利，且同時具備另一種資格，社安局可能自動發放金額較高的福利。

＊申報要求與計畫監督

只要從社安金系統開始領取福利，生活當中出現任何重大變動都要及時申報，以便保留領取資格。

社安局通常要求申報的狀況包括婚姻、收入、居住狀況改變，要在出現變動的下個月第10天之前完成申報。

在某些案例當中，社安局與國土安全部等聯邦機關訂有數據共享協議，可以查核旅遊、移民身分等訊息。申報措施旨在避免福利超額發放(overpayments)。

＊指定受款方代表(representative payee)

如果社安局認定當事人因健康狀況、認知降低或其他狀況無法管理自己的社安金福利，會要求指派一名「指定受款人」代為管理款項，通常會找家人或朋友擔任，若沒有合適對象則可能找符合資格的機構擔任角色。