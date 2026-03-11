我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／美國隊想晉級也要看人臉色 媒體上起數學課

拜登釋出1.8億桶戰略儲油為何沒補回？美庫存掉40年最低

商業衛星影像成戰場資訊來源 美企限制中東影像流通

中央社華盛頓10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
設在加州的衛星公司星球實驗室（Planet Labs）已擴大對中東衛星影像的存取限制，以防美國的對手利用這些影像攻擊美國及其盟友。圖為2日的衛星影像顯示，伊朗南部阿巴斯港的基地遇襲，軍艦冒出濃煙。(路透)
設在加州的衛星公司星球實驗室（Planet Labs）已擴大對中東衛星影像的存取限制，以防美國的對手利用這些影像攻擊美國及其盟友。圖為2日的衛星影像顯示，伊朗南部阿巴斯港的基地遇襲，軍艦冒出濃煙。(路透)

設在美國加州的衛星公司星球實驗室已擴大對中東衛星影像的存取限制，以防美國的對手利用這些影像攻擊美國及其盟友。這顯示隨著商業太空產業擴張，私人企業也可能對戰爭衝突產生影響。

星球實驗室（Planet Labs）營運大量地球觀測衛星，並向政府、企業與媒體出售頻繁更新的衛星影像。這家公司昨天通知客戶，將延後發布影像的時間從上周設定的4天擴大至14天。

星球實驗室發言人在聲明中對路透表示，這項措施屬暫時性，目的是「限制影像在未受控制下被散布，以避免敵對方意外取得並作為戰術籌碼使用」。

這名發言人說：「這場衝突情勢快速變化，在許多方面與其他衝突不同，因此星球實驗室正採取強力措施，以確保我們的影像不會在任何情況下被用來攻擊盟軍、北大西洋公約組織（NATO）人員或平民。」

一些太空領域專家指出，伊朗可能透過其他美國對手取得商業衛星影像。

軍隊在許多方面依賴太空系統，包括辨識目標、導引武器、追蹤飛彈及通訊，凸顯太空在現代戰爭中的核心地位。美國官員上周表示，在對伊朗軍事行動中，太空部隊是「最先投入行動的軍力之一」。

美國太空司令部（US Space Command）發言人拒絕透露使用的具體能力。太空司令部負責協助飛彈追蹤、安全通訊，以及利用五角大廈的衛星為地面美軍與聯合部隊提供監視支援。

過去，高品質衛星影像主要掌握在少數太空強國手中，但商業衛星影像的普及已讓戰場資訊更加平等，例如俄烏戰爭期間，烏克蘭就曾廣泛利用這類影像。

英國退役空軍少將、國防產業顧問摩爾（Chris Moore）指出：「過去這種專業分析只掌握在高階軍事分析師手中，但現在已不再如此。」

他說：「最終，這可能會在太空形成一個幾乎無所不見的『全視之眼』，讓軍隊隱蔽與欺敵行動變得更加困難。」

世報陪您半世紀

太空 烏克蘭

上一則

退休帳戶K型化 動用存款的人變多了

延伸閱讀

AI生成的戰爭影像在社群大量流傳 平台幾乎沒有積極審查

AI生成的戰爭影像在社群大量流傳 平台幾乎沒有積極審查
最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點

最高領袖遭斬首仍未癱瘓 紐時：伊朗調整戰術專打美軍弱點
美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？美官員：恐須大批地面部隊

美以擬派特戰部隊奪伊朗地下濃縮鈾？美官員：恐須大批地面部隊
炸毀美軍基地? AI造假衛星圖瘋傳 助長美伊戰假訊息

炸毀美軍基地? AI造假衛星圖瘋傳 助長美伊戰假訊息

熱門新聞

紐約資深移民律師劉汝華表示，目前在美國並不存在任何要求雙重國籍人士登記的法律或行政規定，上述說法並不屬實。(美聯社)

網傳「2026年2月至8月雙重國籍者須登記」 律師：美國無此規定 屬謠言

2026-03-07 19:01
聯合航空即將跟進美航等政策，取消基本經濟艙航程累積福利。(美聯社檔案照)

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

2026-03-09 11:19
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

2026-03-06 11:40
在加州小鎮羅馬琳達，信仰影響了日常生活的每個層面；當地教會提倡無肉飲食與強烈的社區意識，平日透過共享餐食、研經小組與團契緊密聯繫，居民平均壽命普遍逾90歲，示意圖。(美聯社)

平均壽命逾90歲 加州長壽小鎮羅馬琳達 居民都有5習慣

2026-03-07 01:00
前國土安全部長諾姆(左)在聽證會接受質詢，她的丈夫布萊恩(右)坐在她身後。(美聯社)

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

2026-03-07 17:01
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間
范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高

范斯或魯比歐？川普私下問金主挺誰進白宮「他」呼聲高
接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光