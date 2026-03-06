花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）
太陽能戶外燈示意圖，非新聞所指產品。（美聯社）

住在田納西州白宮市(White House)的男子奧斯金(Brad Oskin)，去年11月16日晚間從監視器聽到警報，發現後陽台冒出火光，火勢迅速蔓延到屋頂，僅20分鐘房子便化為烏有，他與妻子帶著13歲孫子即時逃出，除了身上所穿的衣服，其他物品都燒成灰燼。經過當地消防單位與保險公司聘請的獨立鑑識機構調查發現，起火原因是奧斯金在亞馬遜(Amazon)網站花20元購買、號稱能防水的戶外太陽能裝飾燈組，產品說明並未寫燈組裡有鋰離子電池。

奧斯金日前接受田州地方電視台WSMV訪問時說，看到後陽台起火時馬上拿滅火器撲滅火勢，但火勢強烈卻是前所未見。他與妻子梅麗莎(Melissa)結婚36年以來的所有物品都被燒光。

後陽台沒有電力，沒有瓦斯，也沒有任何起火源。經過消防單位與保險公司聘請的獨立鑑識機構耗時數月調查，終於查出起火點是戶外太陽能裝飾燈組裡的鋰離子電池(lithium-ion batteries)。

奧斯金在亞馬遜購買的中國製造WdtPro品牌TDL012型號戶外太陽能裝飾燈組並無任何警告標誌，產品說明也未提及燈組裡有鋰離子電池。燈組沒有UL、ETL 或CSA等國家安全認證標誌。這款產品目前在亞馬遜網站顯示「缺貨」。

美國消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)2024年7月宣布，根據聯邦安全法定義，亞馬遜屬於「經銷商」(distributor)，透過亞馬遜配送服務把第三方賣家銷售的商品提供的消費者，因此對於危險商品必須承擔召回責任。亞馬遜因此加強對電子產品的UL認證要求，但戶外太陽能裝飾燈似乎不在規定之列。

白宮市消防調查官萊特(Josh Wright)指出，一個簡單的判斷標準是，任何需要插電充電的產品，如果不插電依然可以運作，內部很可能裝有鋰離子電池。

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)報導，一般房屋保險都包括鋰電池引發的火災理賠，但不是所有保險方案都有，消費者最好找保險經紀人確認，若發現危險產品則可前往CPSC網站SaferProducts.gov檢舉。

亞馬遜

上一則

Robinhood鎖定高消費族群推出年費695元、白金材質信用卡

繼承母親房子不知有「反向貸款」佛州男遭提告追討19萬元 恐失住家

日落公園公寓火災 疑電動滑板車肇禍

廢棄消防局改造成住家 愛阿華州夫妻讚：建材結構堅固

亞馬遜阿聯資料中心遭不明物體擊中斷線 疑似遭美伊戰火波及

被指控為中共喉舌的美國科技大亨辛漢。(取自Wikimedia Commons@DeeDee Halleck) 王若馨

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

2026-03-01 13:07
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
State Farm保險公司宣布，今夏每部向該供司投保車保的車輛，將可獲100元紅利。(美聯社)

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

2026-02-27 09:15
「反向貸款」允許老年人屋主拿房子做為抵押，申請反向貸款取得現金做為退休生活費，直到百年之後或出售房屋時才需償還。示意圖，非新聞當事人。（路透）

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

2026-03-04 11:22
德州警方與聯邦調查局幹員在槍案現場勘查。(美聯社) 美國聯合通訊社

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

2026-03-01 18:05
劉美賢2019年成為美國花滑錦標賽最年輕的女子單人冠軍，她與父親劉俊感情很好。(本報資料照)

劉美賢之父談「放養」教育 尊重是核心 回應外界比較谷愛凌

2026-02-28 01:25

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

丈夫面前回應與李萬度斯基婚外情 諾姆怒批眾院是小報垃圾

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

