數位時代另類商機：馬路導護志工靠手繪創作月入1.4萬

記者顏伶如／綜合報導
導護志工（crossing guard）。示意圖（美聯社）
導護志工（crossing guard）。示意圖（美聯社）

華爾街日報3日報導，在這個被數位螢幕占領的時代，36歲設計師兼插畫家克莉絲汀·希爾(Christine Tyler Hill)發現人們對於收到實體郵件仍有高度喜愛，於是把日常生活收集到的靈感轉化成創作點滴，逐漸擴展成規模只有她一個人的出版帝國，每月收入約1萬4000元。

為了尋找與居住城市建立情感連結的方式，希爾接下導護志工(crossing guard)工作，每個上班日早晨七點半就站在佛蒙特州伯靈頓(Burlington)路口，確保行人通行安全，守護準備上學的孩子過馬路。

在50分鐘的排班期間，希爾觀察周圍景象，包括通勤族的日常生活節奏、固定遇到的熟悉面孔，還有天上雲朵的形狀。這些所見所聞為她帶來豐富回報。

像希爾一樣的一小群創作者，推出各式各樣實體藝術作品，從印刷品、貼紙、信件以及討論建築、美食、生活的評論文章，透過郵包寄給客戶。創作者通常在社群媒體宣傳並尋找粉絲，真正的連結則發生在線下真實生活。

希爾創建郵寄俱樂部的過程開始於2023年底，當時她接下導護志工工作，並在社群媒體定期發表「雲端報告」(cloud report)，早期發布照片包括她收到小朋友寫的一張感謝便條，一隻正在散布的長毛臘腸狗，雪花飄落在街角小店的景象，偶爾也上傳自己的手繪插畫。

不久之後，希爾發現自己竟有一群忠實粉絲，若未即時更新便會收到粉絲詢問訊息。2025年底，希爾原本在環保機構上班的工作量減少，讓她決定拓展副業。

今年1月，她在TikTok發布僅有7秒的短片，宣布如果每月付費8元，她就會寄出一本8頁小型雜誌，裡面有她在路口的各種觀察插畫以及在自家車庫的藝術創作。幾天之內，影片獲得數十萬瀏覽人次，小型雜誌訂閱人數有1000人。暫停接單之後，候補名單迅速增加到3600人。她說，網友反應簡直瘋狂，「人們真的很想要有實體的東西」。

根據最後統計，訂閱人數有2000人，某些網友選擇預付年費以獲得八五折優惠。

社群媒體 TikTok

