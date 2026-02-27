輕罪前科被ICE拘留 持綠卡加拿大公民稱待遇比殺人犯還糟

移民和海關執法局（ICE）。示意圖（美聯社）

每日郵報(Daily Mail)26日報導，持有綠卡 的39歲加拿大公民萊特(Curtis Wright)是石油 鑽井工人，與未婚妻及三個孩子住在休士頓，去年底到墨西哥出差之後，11月返美時在布希國際機場(George Bush Intercontinental Airport)被移民和海關執法局(ICE )拘留，原因是高中時期持有贊安諾(Xanax)、八年前開車神智不清而遭到輕罪定罪。萊特在南德州處理中心(South Texas Processing Center)受訪時說，拘留期間遭受待遇「比殺人犯還糟糕」。

萊特受訪時說，拘留中心所有一切都不好受，跟家人分開更是痛苦。他說，拘留中心設施非常惡劣，破舊不堪，到處都有霉菌、污垢、油漬。

他表示，遭到拘留之初，兩天之間只拿到一瓶水跟一個冷凍鬆餅。他說：「食物爛透了，我家的狗都不會想咬第二口。」

家屬表示，自從開車神智不清遭到定罪之後，萊特已經戒酒，多年來出入境都沒問題，綠卡也成功更新。

萊特與未婚妻湯姆森(Kayla Thomsen)育有一歲半的女兒。萊特在前一段婚姻育有兩個孩子。

萊特受訪時說，被拘留之前一直支持ICE行動，認為ICE幹員正執行必要任務，把「罪大惡極」的份子從美國排除。他說：「自從我進來這裡之後，才發現我見到跟遇到的人，完全不是這樣。」

他說，拘留中心裡的人大多數都跟自己一樣，是為了養家活口的普通人，設法成為社會的一份子。

家屬已向聯邦法院申請人身保護令(habeas corpus)，指控萊特遭到非法拘留，違反憲法保障權利。家屬在GoFuneMe網站發動目標5萬元的捐款，截至27日為止有51名網友響應，累計募得6439元。