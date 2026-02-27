我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗髮精越貴越好？專家：護理流程比產品更重要

吹哨者披露中國如何在本土及海外監視公民 包括在美國

輕罪前科被ICE拘留 持綠卡加拿大公民稱待遇比殺人犯還糟

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
移民和海關執法局（ICE）。示意圖（美聯社）
移民和海關執法局（ICE）。示意圖（美聯社）

每日郵報(Daily Mail)26日報導，持有綠卡的39歲加拿大公民萊特(Curtis Wright)是石油鑽井工人，與未婚妻及三個孩子住在休士頓，去年底到墨西哥出差之後，11月返美時在布希國際機場(George Bush Intercontinental Airport)被移民和海關執法局(ICE)拘留，原因是高中時期持有贊安諾(Xanax)、八年前開車神智不清而遭到輕罪定罪。萊特在南德州處理中心(South Texas Processing Center)受訪時說，拘留期間遭受待遇「比殺人犯還糟糕」。

萊特受訪時說，拘留中心所有一切都不好受，跟家人分開更是痛苦。他說，拘留中心設施非常惡劣，破舊不堪，到處都有霉菌、污垢、油漬。

他表示，遭到拘留之初，兩天之間只拿到一瓶水跟一個冷凍鬆餅。他說：「食物爛透了，我家的狗都不會想咬第二口。」

家屬表示，自從開車神智不清遭到定罪之後，萊特已經戒酒，多年來出入境都沒問題，綠卡也成功更新。

萊特與未婚妻湯姆森(Kayla Thomsen)育有一歲半的女兒。萊特在前一段婚姻育有兩個孩子。

萊特受訪時說，被拘留之前一直支持ICE行動，認為ICE幹員正執行必要任務，把「罪大惡極」的份子從美國排除。他說：「自從我進來這裡之後，才發現我見到跟遇到的人，完全不是這樣。」

他說，拘留中心裡的人大多數都跟自己一樣，是為了養家活口的普通人，設法成為社會的一份子。

家屬已向聯邦法院申請人身保護令(habeas corpus)，指控萊特遭到非法拘留，違反憲法保障權利。家屬在GoFuneMe網站發動目標5萬元的捐款，截至27日為止有51名網友響應，累計募得6439元。

世報陪您半世紀

ICE 綠卡 石油

上一則

盧特尼克在艾普斯坦小島的照片遭司法部刪除 現已恢復

下一則

軍事律師變移民法官 川普政府政庇駁回率創20年新高

延伸閱讀

卡尼訪中有效…中3月起暫停加徵加拿大豌豆等反歧視關稅

卡尼訪中有效…中3月起暫停加徵加拿大豌豆等反歧視關稅
川普致電曼達尼「很快釋放」哥大遭ICE拘留學生獲釋

川普致電曼達尼「很快釋放」哥大遭ICE拘留學生獲釋
綠卡持有者福利5變化 無法取得SBA貸款、申請入籍審查更嚴

綠卡持有者福利5變化 無法取得SBA貸款、申請入籍審查更嚴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

熱門新聞

國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16
美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
福特號航艦從拉丁美洲轉進中東，海上巡弋時間很長，艦上官兵士氣受衝擊。(路透)

福特號部署期限兩度延長恐達破紀錄11個月 官兵想家快忍不下去了

2026-02-21 20:30

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑

艾普斯坦前女友受邀雀兒喜婚禮 柯林頓家族關係再遭疑
只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件

只因碰了下肩 華婦銀行卡狂被盜刷 警惕這類案件