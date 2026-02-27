史沃威爾角逐加州州長接受與中有關律師捐款2.5萬元惹議

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
民主黨聯邦眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）。（路透）
福斯新聞網27日報導，正在角逐加州州長的民主黨聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)，競選團隊接受跟中國官方有關的律師朱可亮(Keliang "Clay" Zhu)捐款2萬5000元，引發爭議。鷹派非營利倡議組織 「國家裝甲」(State Armor)創辦人、中國問題專家魯奇(Michael Lucci)指出：「史沃威爾再度被抓包跟中國共產黨私相授受。」

根據律師事務所網站資料，朱可亮是北京德恆律師事務所(DeHeng Law Offices PC)位於加州普萊森頓(Pleasanton)矽谷辦公室(Silicon Valley Office)的唯一律師。

報導指出，朱可亮有著長期在美國為中國爭取利益的紀錄。本月稍早，朱可亮捐款2萬5000元給史沃威爾競選團隊，去年11月已經捐過5000元。之前在史沃威爾的國會議員選舉當中，朱可亮曾捐款1萬多元。

魯奇指出，朱可亮與共產黨的關係曝光後，史沃威爾繼續接受捐款，「這點非常誇張」。

福斯數位新聞今年1月報導，朱可亮擔任合夥人的律師事務所成立原名「中國法律事務中心」(China Law Office)，是中國司法部1990年代初期成立的下屬機構，到了1995年更名為德恆律師事務所。事務所在中國擁有20多個辦事處並稱獨立運作，但事務所與律師仍與中國官方部門、大型國營企業長期合作，許多律師都有出身中國政界的背景。

傳出有中國女間諜嫌疑的中國公民方芳(Fang Fang，又名Christine Fang)與史沃威爾及競選團隊有特殊管道的消息曝光之後，史沃威爾與中國的關係就引起矚目。美國官員認為方芳與中國情報行動有關，企圖接近並影響美國政治人物。

國會展開倫理調查後並未發現史沃威爾有任何不當行為，史沃威爾多次表示，接到美國情報官員警告之後便斷絕跟方芳的聯繫。不過，前共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)任內以史沃威爾疑似跟中國間諜有過接觸為由，將他從中院情報委員會剔除。

魯奇對福斯數位新聞表示，史沃威爾先跟中國女間諜方芳談戀愛，後來又被發現接受中國最喜愛的大型律師事務所選舉捐款，「他如果不是完全無視中國情報特工滲透的威脅，就是根本不在乎」。

