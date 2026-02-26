我的頻道

州府錯發近9000元糧食券 84歲婦人被迫找工作還錢

「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

喜萊莉作證後 民主黨轉向要求訊問川普、盧特尼克

世界新聞網王若馨／即時報導
國會眾議員賈西亞在前國務卿喜萊莉‧柯林頓出席眾院監督委員會訊問取證後，發表談話。(路透)

眾院監督委員會民主黨人表示，在前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)就艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案作證後，並未獲得任何新資訊，因此正推動對川普總統(Donald Trump)與商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)進行訊問取證。

該委員會首席民主黨議員、加州國會眾議員賈西亞(Robert Garcia)表示：「我們應該訊問那位在艾普斯坦檔案中被提及次數幾乎僅次於麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)的人，就是川普。」

其他民主黨人則呼籲，已承認曾造訪艾普斯坦私人島嶼的盧特尼克，也應出席訊問取證。他們同時關注近期有報導指出，司法部從其艾普斯坦資料庫中移除了部分提及川普的檔案。

賈西亞說，喜萊莉「完全配合訊問」、「本著誠信完整回答問題」，但她對任何不當行為「毫不知情」。

維吉尼亞州民主黨國會眾議員蘇布拉曼亞姆(Suhas Subramanyam)表示：「我們今天問錯人了。」

賈西亞並批評：「令人無法接受的是，監督委員會的共和黨委員違反了他們自己的委員會規則。」他指的是共和黨眾議員波伯特(Lauren Boebert)外流喜萊莉在聽證室內的照片一事。

他並表示：「國務卿與她的團隊仍願意繼續完成訊問，展現了風度。」

世報陪您半世紀

民主黨 艾普斯坦 眾議員

