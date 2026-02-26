我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前國務卿喜萊莉‧柯林頓。(美聯社資料照)
前國務卿喜萊莉‧柯林頓。(美聯社資料照)

前國務卿喜萊莉柯林頓(Hillary Clinton)26日上午11時出席眾院監督委員會聽證會，就已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的調查作證。

喜萊莉在開場陳述時表示，「我對他們的犯罪行為一無所知，也不記得曾遇過艾普斯坦。」

喜萊莉並批評共和黨的調查是出於政治動機，她指稱，委員會明知她沒有任何能協助調查的資訊，卻仍強迫她出席作證，目的就是想掩護川普總統並轉移外界注意力。

在喜萊莉接受質詢時，共和黨國會眾議員布波特(Lauren Boebert)拍下了她與律師團的照片，還將該照片外流給MAGA陣營的網路意見領袖強森(Benny Johnson)。

由於這場聽證會為閉門會議，議員或證人嚴禁拍照，且任何影像的發布都需要得到柯林頓法律團隊批准，當強森在中午時分把照片公布在X平台上後，柯林頓律師立即要求暫停聽證。

在短暫混亂後，聽證會約於下午1時30分左右重啟。

這場聽證會於紐約州查帕瓜市(Chappaqua)舉行，柯林頓夫婦在該市擁有一處房產。前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)將於明日作證。

世報陪您半世紀

柯林頓 喜萊莉 共和黨

上一則

治療落髮新希望 藥廠有望推出數十年首見的新療法

延伸閱讀

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名

一洲焦點／艾普斯坦案連環爆 川普再度被點名
捲入艾普斯坦醜聞 世界經濟論壇執行長宣布辭職

捲入艾普斯坦醜聞 世界經濟論壇執行長宣布辭職
司法部公布艾普斯坦檔案未加碼女童、裸體少女百餘張曝光

司法部公布艾普斯坦檔案未加碼女童、裸體少女百餘張曝光
蓋茲承認出軌2俄女 稱非艾普斯坦案受害者「我沒違法」

蓋茲承認出軌2俄女 稱非艾普斯坦案受害者「我沒違法」

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
在美國與其他西方國家的非華裔人士之間，現正流行一股擁抱「中國式生活」(Chinese lifestyle)潮流。示意圖（美聯社）

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

2026-02-24 10:16

超人氣

更多 >
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它

蛋殼12種妙用 去咖啡漬、煮高湯都靠它
華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理 結果慘了...
川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼

川普國情咨文提新版退休計畫 祭每年最高1000元補貼