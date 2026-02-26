「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停
前國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)26日上午11時出席眾院監督委員會聽證會，就已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的調查作證。
喜萊莉在開場陳述時表示，「我對他們的犯罪行為一無所知，也不記得曾遇過艾普斯坦。」
喜萊莉並批評共和黨的調查是出於政治動機，她指稱，委員會明知她沒有任何能協助調查的資訊，卻仍強迫她出席作證，目的就是想掩護川普總統並轉移外界注意力。
在喜萊莉接受質詢時，共和黨國會眾議員布波特(Lauren Boebert)拍下了她與律師團的照片，還將該照片外流給MAGA陣營的網路意見領袖強森(Benny Johnson)。
由於這場聽證會為閉門會議，議員或證人嚴禁拍照，且任何影像的發布都需要得到柯林頓法律團隊批准，當強森在中午時分把照片公布在X平台上後，柯林頓律師立即要求暫停聽證。
在短暫混亂後，聽證會約於下午1時30分左右重啟。
這場聽證會於紐約州查帕瓜市(Chappaqua)舉行，柯林頓夫婦在該市擁有一處房產。前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)將於明日作證。
