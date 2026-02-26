「我一無所知」喜萊莉為艾普斯坦案作證 照片外流意外喊停

前國務卿喜萊莉‧柯林頓。(美聯社資料照)

前國務卿喜萊莉 ‧柯林頓 (Hillary Clinton)26日上午11時出席眾院監督委員會聽證會，就已故性犯罪者艾普斯坦(Jeffrey Epstein)的調查作證。

喜萊莉在開場陳述時表示，「我對他們的犯罪行為一無所知，也不記得曾遇過艾普斯坦。」

喜萊莉並批評共和黨 的調查是出於政治動機，她指稱，委員會明知她沒有任何能協助調查的資訊，卻仍強迫她出席作證，目的就是想掩護川普總統並轉移外界注意力。

在喜萊莉接受質詢時，共和黨國會眾議員布波特(Lauren Boebert)拍下了她與律師團的照片，還將該照片外流給MAGA陣營的網路意見領袖強森(Benny Johnson)。

🚨BREAKING: The first image of Hillary Clinton testifying under oath about Jeffery Epstein to the Republican Oversight Committee.



This is the first time Hillary has had to answer real questions about Epstein. Clinton does not look happy.



Photo provided by Rep. Lauren Boebert. pic.twitter.com/mPtUyA4u5i — Benny Johnson (@bennyjohnson) 2026年2月26日

由於這場聽證會為閉門會議，議員或證人嚴禁拍照，且任何影像的發布都需要得到柯林頓法律團隊批准，當強森在中午時分把照片公布在X平台上後，柯林頓律師立即要求暫停聽證。

在短暫混亂後，聽證會約於下午1時30分左右重啟。

這場聽證會於紐約州查帕瓜市(Chappaqua)舉行，柯林頓夫婦在該市擁有一處房產。前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)將於明日作證。