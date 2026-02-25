國際太空站25年來首度醫療撤離 當事人身分與近況曝光

在NASA提供的這張照片中，太空人芬克在SpaceX Crew-11搭乘的太空艙於1月15日凌晨在加州聖地牙哥外海濺落後，由人員攙扶出艙。(美聯社)

國際太空站（ISS）1月發生醫療事件，促使美國太空總署（NASA ）啟動太空站25年來首次因醫療因素進行的人員撤離。時任ISS指令長、NASA太空人 芬克（Mike Fincke）證實，自己正是迫使團隊縮短任務、提前返回地球的那名成員。

NBC新聞與CBS新聞報導，NASA應芬克要求發布聲明指出，他於1月7日發生一起「需要立即處理」的醫療事件，並由太空站上的組員即時協助應對，「多虧他們迅速的反應，以及NASA飛行外科醫師的指導，我的狀況很快就穩定下來」。

58歲的芬克在聲明中點名感謝參與照護他的同僚與相關人員，稱他們的「專業與奉獻」為他「確保了正面的結果」。他在領英（LinkedIn）發文中，雖未透露醫療問題細節，但表示自己已完成只有在地球上才能進行的一系列完整影像檢查與診斷評估，「很感激能分享檢查結果令人相當安心，自己也正穩步走在完全康復的道路上」。

芬克補充指出：「在進一步評估後，NASA判定最安全的作法是讓Crew-11提前返航。這並非緊急狀況，而是一項經過周密協調的安排，目的是利用太空站上無法取得的先進醫學影像。」

這起醫療事件迫使NASA取消原定於1月8日進行的一次太空漫步，同日表示正考慮讓包含芬克在內、原本預計停留至2月下旬的Crew-11任務提前返航。

芬克與卡德曼（Zena Cardman）、日本太空人油井龜美也，以及俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）最後搭乘將他們送往太空站的同一艘SpaceX「飛龍號」太空艙，於1月15日在加州 聖地牙哥外海濺落返航，為他形容「令人驚嘆的5個半月任務」畫下句點。

NASA當時表示情況穩定，但基於醫療隱私考量，未提供更多關於事件或受影響組員的細節。署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在著陸後的記者會上表示，當時在軌道上屬於「嚴重情況」，但相關組員自事件發生後一直保持安全穩定。