我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳喊話「市場搞錯了」：AI代理將讓本業更強

涉白領犯罪 洛杉磯聯合學區總監家被FBI突襲

國際太空站25年來首度醫療撤離 當事人身分與近況曝光

編譯周辰陽／即時報導
在NASA提供的這張照片中，太空人芬克在SpaceX Crew-11搭乘的太空艙於1月15日凌晨在加州聖地牙哥外海濺落後，由人員攙扶出艙。(美聯社)
在NASA提供的這張照片中，太空人芬克在SpaceX Crew-11搭乘的太空艙於1月15日凌晨在加州聖地牙哥外海濺落後，由人員攙扶出艙。(美聯社)

國際太空站（ISS）1月發生醫療事件，促使美國太空總署（NASA）啟動太空站25年來首次因醫療因素進行的人員撤離。時任ISS指令長、NASA太空人芬克（Mike Fincke）證實，自己正是迫使團隊縮短任務、提前返回地球的那名成員。

NBC新聞與CBS新聞報導，NASA應芬克要求發布聲明指出，他於1月7日發生一起「需要立即處理」的醫療事件，並由太空站上的組員即時協助應對，「多虧他們迅速的反應，以及NASA飛行外科醫師的指導，我的狀況很快就穩定下來」。

58歲的芬克在聲明中點名感謝參與照護他的同僚與相關人員，稱他們的「專業與奉獻」為他「確保了正面的結果」。他在領英（LinkedIn）發文中，雖未透露醫療問題細節，但表示自己已完成只有在地球上才能進行的一系列完整影像檢查與診斷評估，「很感激能分享檢查結果令人相當安心，自己也正穩步走在完全康復的道路上」。

芬克補充指出：「在進一步評估後，NASA判定最安全的作法是讓Crew-11提前返航。這並非緊急狀況，而是一項經過周密協調的安排，目的是利用太空站上無法取得的先進醫學影像。」

這起醫療事件迫使NASA取消原定於1月8日進行的一次太空漫步，同日表示正考慮讓包含芬克在內、原本預計停留至2月下旬的Crew-11任務提前返航。

芬克與卡德曼（Zena Cardman）、日本太空人油井龜美也，以及俄羅斯太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）最後搭乘將他們送往太空站的同一艘SpaceX「飛龍號」太空艙，於1月15日在加州聖地牙哥外海濺落返航，為他形容「令人驚嘆的5個半月任務」畫下句點。

NASA當時表示情況穩定，但基於醫療隱私考量，未提供更多關於事件或受影響組員的細節。署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在著陸後的記者會上表示，當時在軌道上屬於「嚴重情況」，但相關組員自事件發生後一直保持安全穩定。

芬克在聲明結尾表示，目前「狀況非常良好」，並持續在休士頓NASA詹森太空中心進行標準的飛行後復健訓練。他說：「太空飛行是一種難能可貴的特權，有時也提醒我們人類有多麼脆弱。」

國際太空站（ISS）1月發生醫療事件，促使NASA啟動史上第一次醫療人員撤離，圖...
國際太空站（ISS）1月發生醫療事件，促使NASA啟動史上第一次醫療人員撤離，圖為Crew-11組員乘坐載人飛龍號太空船奮進號，於1月14日自ISS脫離對接後不久啟程返航。(美聯社)

世報陪您半世紀

太空人 NASA 加州

上一則

喝溫水養生、高度數位化 美國社群掀中國化生活風潮

延伸閱讀

運載火箭二度故障 NASA繞月任務再延

運載火箭二度故障 NASA繞月任務再延
運載火箭2度故障 NASA登月再延至4月

運載火箭2度故障 NASA登月再延至4月
波音星際飛機任務失敗 NASA：溝通失靈

波音星際飛機任務失敗 NASA：溝通失靈
2024波音星際飛機任務失敗 NASA報告揭溝通失靈

2024波音星際飛機任務失敗 NASA報告揭溝通失靈

熱門新聞

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

2026-02-19 11:20
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
國會撥款遲遲未過，TSA PreCheck即日起暫停。(美聯社)

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

2026-02-22 09:16
楊國珍經營鳳凰豆腐，旗下豆類製品標榜不含防腐劑，產品打進高檔的食物超市。(特派員黃惠玲／攝影)

從空姐到老闆 楊國珍與世報一場奇遇 在美國打造豆腐王國

2026-02-23 01:30
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除