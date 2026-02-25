桑默斯辭哈佛教職 校方證實因艾普斯坦檔案調查

哈佛大學前校長桑默斯(右)因與艾普斯坦的關係身敗名裂。(美聯社)

哈佛大學 經濟學家、前校長桑默斯(Lawrence H. Summers)將於本學年結束時辭去教職。哈佛發言人25日向該校校報「深紅報」(The Harvard Crimson)證實此事，並在聲明中表示，桑默斯的辭職「與哈佛大學目前針對政府近期公布之艾普斯坦 相關文件所進行的審查工作有關」。

發言人說，桑默斯也已於周三辭去哈佛甘迺迪學院莫薩瓦—拉赫馬尼商業與政府中心(Mossavar-Rahmani Center for Business and Government)的共同主任一職，他自2011年起擔任該職位。未來他將不再授課，也不會再指導新的學生。

桑默斯在給「深紅報」的聲明中表示，他已做出「艱難的決定」選擇退休，並稱自50年前以研究生身分進入哈佛以來，能夠教授並與數以千計的學生及同僚共事，「他將永遠心存感激」。

他表示，未來將以名譽校長與榮退教授身分，期待持續就各項全球經濟議題從事研究、分析與評論。

這項宣布距離司法部(DOJ)公布相關文件已過數月。去年11月一批令桑默斯身敗名裂的電子郵件曝光，揭露桑默斯與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey E. Epstein)之間長期存在的私人關係。

相關通信顯示，桑默斯至少在七年間頻繁與艾普斯坦往來，討論女性、政治，以及與哈佛相關的計畫；雙方聯繫最晚持續到2019年7月，也就是艾普斯坦最後一次被逮捕的前一天。

在雙方通信中，兩人曾就桑默斯對一名女性所產生的情感互開玩笑，艾普斯坦還自稱是桑默斯的「戀愛軍師」(wingman)。

該名女子是亞投行行長金立群的女兒金刻羽，桑默斯還曾以帶有種族歧視 味道的語言提及她，他在發給艾普斯坦的一則訊息中寫道：「如果能和『黃禍』(peril)理性地談場戀愛，我會很樂意。」

就在幾分鐘前，桑默斯才寫道，他「非常迷戀她，願意為了和她在一起犧牲很多」。

哈佛大學目前正全面檢視校方與艾普斯坦之間的關聯，包括透過教職員與捐款所建立的關係。

