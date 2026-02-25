我的頻道

桑默斯辭哈佛教職 校方證實因艾普斯坦檔案調查

世界新聞網王若馨／即時報導
哈佛大學前校長桑默斯(右)因與艾普斯坦的關係身敗名裂。(美聯社)
哈佛大學經濟學家、前校長桑默斯(Lawrence H. Summers)將於本學年結束時辭去教職。哈佛發言人25日向該校校報「深紅報」(The Harvard Crimson)證實此事，並在聲明中表示，桑默斯的辭職「與哈佛大學目前針對政府近期公布之艾普斯坦相關文件所進行的審查工作有關」。

發言人說，桑默斯也已於周三辭去哈佛甘迺迪學院莫薩瓦—拉赫馬尼商業與政府中心(Mossavar-Rahmani Center for Business and Government)的共同主任一職，他自2011年起擔任該職位。未來他將不再授課，也不會再指導新的學生。

桑默斯在給「深紅報」的聲明中表示，他已做出「艱難的決定」選擇退休，並稱自50年前以研究生身分進入哈佛以來，能夠教授並與數以千計的學生及同僚共事，「他將永遠心存感激」。

他表示，未來將以名譽校長與榮退教授身分，期待持續就各項全球經濟議題從事研究、分析與評論。

這項宣布距離司法部(DOJ)公布相關文件已過數月。去年11月一批令桑默斯身敗名裂的電子郵件曝光，揭露桑默斯與已故性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey E. Epstein)之間長期存在的私人關係。

相關通信顯示，桑默斯至少在七年間頻繁與艾普斯坦往來，討論女性、政治，以及與哈佛相關的計畫；雙方聯繫最晚持續到2019年7月，也就是艾普斯坦最後一次被逮捕的前一天。

在雙方通信中，兩人曾就桑默斯對一名女性所產生的情感互開玩笑，艾普斯坦還自稱是桑默斯的「戀愛軍師」(wingman)。

該名女子是亞投行行長金立群的女兒金刻羽，桑默斯還曾以帶有種族歧視味道的語言提及她，他在發給艾普斯坦的一則訊息中寫道：「如果能和『黃禍』(peril)理性地談場戀愛，我會很樂意。」

就在幾分鐘前，桑默斯才寫道，他「非常迷戀她，願意為了和她在一起犧牲很多」。

哈佛大學目前正全面檢視校方與艾普斯坦之間的關聯，包括透過教職員與捐款所建立的關係。

艾普斯坦 哈佛大學 種族歧視

