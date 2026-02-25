美妝業者鎖定花錢不手軟的消費新族群：六歲女孩

美妝品零售商絲芙蘭（Sephora）。示意圖（路透）

華爾街 日報25日報導，許多美妝業者鎖定有錢也敢花錢的消費新族群是年僅六歲的女童，這些小客人看著青少年時期的姊姊到美妝品零售商絲芙蘭(Sephora)購物，有樣學樣也想化妝。業者推出的主打商品包括唇彩、面膜以及礦物腮紅。

報導指出，就在Sephora青少年客戶砸錢購買抗老精華液跟臉部噴霧的同時，一個更年輕的消費族群已經迫不及待想要進入美妝護膚市場，專為兒童設計的美妝品牌則希望把握機會大賺一筆。

Klee Naturals品牌創辦人普莉西拉‧張(Priscilla Cheung)指出，小女孩看到姊姊、媽媽、阿姨們化妝，就會想要模仿，「這很有趣，無害，也是一種情感連結的體驗」。

Klee Naturals產品在諾斯壯百貨公司(Nordstrom)、亞馬遜 網站(Amazon)以及700多家專賣店販售，主要客群是五歲到7歲之間的女童。礦物眼影售價10元，腮紅12元，唇彩15元。

企業總部位於德州 Klee Naturals成立已十多年，但普莉西拉‧張說，2024年突然出現「巨幅成長」，目前銷售額約400萬元。

報導指出，2010年之後出生的「Alpha 世代」(Gen Alpha)逐漸長大成為消費者，兒童美容產業隨之茁壯。

行銷公關公司DKC報告指出，「Alpha 世代」每人每年平均消費能力約3484元。

Evereden公司為年僅3歲的兒童推出售價28元的乳液與30元的沐浴乳，共同創辦人兼執行長金柏莉·何(Kimberley Ho)表示，2024年銷售額有1億元。

金柏莉·何表示，Evereden品牌是跟兩個世代的客群對話，「一個是覺得我們夠酷的孩子，另一個是認為我們產品夠安全而願意掏錢的千禧世代父母」。

育有四個孩子的紐約護理師娜塔莉·沃爾珀特(Natalie Wolpert)表示，並不覺得七歲女兒露娜(Luna)想嘗試護膚、眼影產品有何問題。她說，女兒是在發揮創意，「凡事只要適度即可」。