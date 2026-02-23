高院推翻川普關稅 FedEx控告川普政府要求退還關稅

川普 政府關稅 政策遭到聯邦最高法院否決，全球物流巨頭聯邦快遞(FedEx)23日開出第一槍，控告川普政府要求全額退還先前依「國際緊急經濟權力法」(International Emergency Economic Powers Act，IEEPA)向聯邦繳納的所有關稅。

根據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，總統川普引用IEEPA對美國貿易夥伴徵收全面關稅的行為，被聯邦高院裁定為逾越總統權限後，FedEx委任律師23日提交給美國國際貿易法院(US Court of International Trade，USCIT)和海關與邊境保護局(Customs and Border Protection Agency，CBP)的訴狀寫道：「原告要求被告全額退還原告根據IEEPA向美國政府繳納的所有關稅。」並強調：「已向美國政府繳納IEEPA關稅，而且因這些命令蒙受損失。」

FedEx最近季度財報提出警告，關稅影響整體獲利甚鉅，早在去年9月IEEPA關稅取消前，FedEx預估2026財年可能蒙受高達10億元損失，當時FedEx首席客戶長卡雷爾(Brie Carere)直言：「從客戶角度來看，這段時間壓力非常大。」並強調關稅對於中小型出口商更具挑戰性。

FedEx訴狀指出：「一般情況下當貨物進口到美國，進口商會繳納預估價。」並強調：「CBP隨後透過確認進口貨物最終價值、分類、稅率以及最終關稅金額來確定貨物最終估價。」根據FedEx官網，該公司每天在全球數百國家運送超過1700萬個包裹。

聯邦高院裁決出爐後，FedEx是控告川普政府要求退稅 的第一家大型企業，不過此前已有數起類似官司提交至USCIT，例如去年12月連鎖賣場好市多(Costco)控告聯邦政府，要求全額退回依IEEPA繳納的關稅，強調國內銷售業績約三分之一是來自進口商品。

還有化妝品大廠露華濃(Revlon)、眼鏡製造商依視路陸遜梯卡(EssilorLuxottica)、日本機車製造商川崎(Kawasaki)、罐頭食品大廠Bumble Bee Foods、日本橫濱輪胎(Yokohama Tire)等大企業也加入爭取退稅的提告行列。