Q4成長率掉到1.4% 川普歸咎政府關門導致GDP短少2百分點

美國總統川普。路透

美國2025年第4季經濟成長率遠低於預期，反映聯邦政府 關門和消費者支出減弱的影響。美國總統川普 歸咎於民主黨掣肘造成政府停擺，導致成長率「至少短少2個百分點」。

商務部經濟分析局（BEA）20日公布，美國第4季GDP季增年率為1.4%，僅彭博訪調分析師預估成長步調2.8%的一半，也比第3季的4.4%大幅減速。

據國會預算辦公室（CBO）估計，聯邦政府關門 可能導致第4季GDP成長率折損1.5個百分點，因為聯邦雇員提供的服務和政府的產品與服務支出俱減，俗稱「糧食券」的「美國補充營養援助計畫」（SNAP）補助也暫時被砍。

CBO預測，損失的產值大部分可在未來彌補回來，但其中約有70億至140億美元可能一去不復返。

在最新GDP報告發布前，川普在社群媒體平台上發文說：「關門讓美國付出GDP至少2個百分點的代價。那正是為什麼他們再次那麼做，這回是迷你版的。不可關門！」

川普接著再次要求聯準會（Fed）降利率，並批評Fed主席鮑爾。

▼收聽一洲焦點Podcast：