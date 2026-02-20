我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁定總統越權 最高法院封殺川普關稅

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

Q4成長率掉到1.4% 川普歸咎政府關門導致GDP短少2百分點

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國2025年第4季經濟成長率遠低於預期，反映聯邦政府關門和消費者支出減弱的影響。美國總統川普歸咎於民主黨掣肘造成政府停擺，導致成長率「至少短少2個百分點」。

商務部經濟分析局（BEA）20日公布，美國第4季GDP季增年率為1.4%，僅彭博訪調分析師預估成長步調2.8%的一半，也比第3季的4.4%大幅減速。

據國會預算辦公室（CBO）估計，聯邦政府關門可能導致第4季GDP成長率折損1.5個百分點，因為聯邦雇員提供的服務和政府的產品與服務支出俱減，俗稱「糧食券」的「美國補充營養援助計畫」（SNAP）補助也暫時被砍。

CBO預測，損失的產值大部分可在未來彌補回來，但其中約有70億至140億美元可能一去不復返。

在最新GDP報告發布前，川普在社群媒體平台上發文說：「關門讓美國付出GDP至少2個百分點的代價。那正是為什麼他們再次那麼做，這回是迷你版的。不可關門！」

川普接著再次要求聯準會（Fed）降利率，並批評Fed主席鮑爾。

▼收聽一洲焦點Podcast：

世報陪您半世紀

川普 聯邦政府 政府關門

上一則

讓民眾買得起房…白宮擬禁大投資機構買獨棟屋 細節曝光

下一則

脫口秀演員設冒牌移民專線 幼稚園老師檢舉家長短片爆紅

延伸閱讀

迫使伊朗達核協議 川普最多給15天 傳考慮有限軍事打擊

迫使伊朗達核協議 川普最多給15天 傳考慮有限軍事打擊
積欠聯合國逾40億美元 美國終於支付部分款項

積欠聯合國逾40億美元 美國終於支付部分款項
避免重蹈伊拉克戰爭覆轍 要不要打伊朗陷兩難抉擇

避免重蹈伊拉克戰爭覆轍 要不要打伊朗陷兩難抉擇
英國拒借基地攻伊 川普翻臉 一反之前支持英相交還印度洋小島主權

英國拒借基地攻伊 川普翻臉 一反之前支持英相交還印度洋小島主權

熱門新聞

美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
美國護照。(美聯社)

更新美國護照 6分鐘即可搞定

2026-02-18 09:01
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
漆聖頤手持應氏盃世界青少年圍棋賽青年組冠軍獎杯。(張智淵提供)

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

2026-02-17 12:52
社安金對許多美國民眾的晚年生活提供安穩保障。(圖／123RF)

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

2026-02-19 11:17
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌

冬奧╱劉美賢突破日名將夾擊 美24年來首奪女子花滑金牌
80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…

80歲以上領取社安金 支票相差多少？有人很後悔…
美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境
好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」

好市多柿子湯圓半價售 華人搶購「顏值高 好吃又便宜」
持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕

持30天旅遊簽證入境卻滯美30年 華女賣淫遭ICE逮捕