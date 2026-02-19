美議員提「一國一簽證」法案 禁中國公民免簽入境

美國參議員史考特18日提出「一國一簽證政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。歐新社

美國參議員 史考特18日提出「一國一簽證 政策法案」（One Nation, One Visa Policy Act），主張禁止中國公民在未持有效簽證的情況下入境美國，並不得參與免簽計畫。他表示，法案將避免中國公民藉制度漏洞快速取得美國身分，或利用美國代孕制度。

佛州聯邦參議員史考特（Rick Scott）透過聲明指出，共產中國長期利用美國制度弱點推進自身利益、危害美國國家安全。他批評，關島及美屬北馬里亞納群島（Northern Mariana Islands）的免簽計畫，讓中國公民得以免簽、快速進入美國領土，形同為滲透美國打開「後門」。

關島及北馬里亞納群島免簽計畫於2009年成立，原本允許持香港特區護照者無需簽證即可停留最長45天。拜登政府隨後擴大計畫，開放中國公民免簽進入北馬里亞納群島，每次可停留14天。

史考特表示，「一國一簽證政策法案」將明確規定，美國任何地區，包括領地在內，都不得成為共產中國濫用的漏洞，以免危及國家安全。

此外，史考特與其他共和黨參議員於1月15日致函國土安全部 長諾姆（Kristi Noem）及內政部長柏根（Doug Burgum），指該免簽計畫「已形成實質產業鏈，讓中國公民在（北馬里亞納群島）生產並取得美國公民身分，從而使美國面臨重大安全威脅。

在信中，參議員們還提到另外兩起較新的案件，稱這些事件顯示簽證計畫仍存在漏洞。例如去年，一名中國公民姜康樂（Kangle Jiang，音譯）因將另外8名中國公民從北馬里亞納群島塞班島偷渡至關島，而被判入獄。

根據美國司法部，其中至少有4人在「敏感軍事設施附近」被逮。

參議員們寫道，「我們強烈敦促您要求赴北馬里亞納群島的中國公民辦理標準旅遊簽證，這是國土安全部部長可以單方面做出的決定。」

史考特同時也正力推另一項去年11月提出的法案，擬禁止來自中國等特定國家的外國公民在美國使用代孕服務。法案特別提到，一對居住在加州的華裔夫婦透過代孕生下近20名嬰兒，去年因涉及虐童調查，相關孩童已被帶離監護。