我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

華盛頓州議會通過百萬富豪稅法案

編譯陳韻涵／即時報導

華盛頓州參議會17日通過一項法案，將對年收入超過100萬元的納稅人課徵額外所得稅，為富人稅法案在本屆會期結束前闖關邁出第一步。此法案歷經超過三小時辯論後，以27票對上22票過關，其中三位民主黨議員倒戈支持共和黨投下反對票，凸顯此案後續仍面臨重重難關。

西雅圖時報((The Seattle Times)報導，此案由參議會多數黨領袖佩德森(Jamie Pedersen)提出，若法案通過，將針對所得逾100萬元的部分課徵9.9%稅率，預估每年可為州政府進帳約35億元，估計影響約3萬人，訂2028年開始徵收。

支持該法案的民主黨州參議員威爾曼(Lisa Wellman)強調，稅制應建立在「按能力公平分擔」的原則之上，而現行制度並未體現此精神。

威爾曼說：「這不是懲罰富人，而是在貧富差距達到空前之大的情況下，要求稅制更符合比例原則。」

威爾曼表示，她的選區首當其衝，但不少可能被課稅的選民也表達支持意向，認為額外稅收可為全州學校提供財源。

共和黨州參議員吉爾登(Chris Gildon)則批評，這是「本世紀最大規模的加稅」，指在州收入創新高之際推動加稅不合理，且可能違憲並影響經濟。

這項法案仍待眾議會審議，且預料將會面臨法律挑戰。

世報陪您半世紀

民主黨 共和黨 參議員

上一則

冬奧女子單人雪車 美國老將泰勒逆轉奪金

延伸閱讀

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系

畢業生年薪過低 印州擬淘汰這些大學科系
憂執法受阻 ICE華州塔克維拉低調租用辦公處

憂執法受阻 ICE華州塔克維拉低調租用辦公處
莊文怡施政報告 細數任內成果、提三大長者願景

莊文怡施政報告 細數任內成果、提三大長者願景
打擊酒駕 兩黨州議員提10法案 規模逾20年來最大

打擊酒駕 兩黨州議員提10法案 規模逾20年來最大

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
曹紅和丈夫張約翰，都是電影「決勝21點」的原型。(受訪者提供)

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

2026-02-14 10:38
美國一名網友回家竟撞見老公出軌，且對象是自己的親媽。示意圖，非新聞當事者。(AI生成)

孕妻撞見「老公激戰親媽」 不倫戀22年...3弟弟生父恐是丈夫

2026-02-15 02:25
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
賭城的豪華自助餐，讓顧客大啖龍蝦尾、烤肋排，無限暢飲美酒，享受像國王般的饗宴，但價格不菲。(美聯社)

80年前1元吃到飽…賭城自助餐變豪華 龍蝦、牛排無限吃

2026-02-13 14:02

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代

不用學歷和經驗 這些工作年薪可達10萬 AI不易取代