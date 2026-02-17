華盛頓州議會通過百萬富豪稅法案

華盛頓州參議會17日通過一項法案，將對年收入超過100萬元的納稅人課徵額外所得稅，為富人稅法案在本屆會期結束前闖關邁出第一步。此法案歷經超過三小時辯論後，以27票對上22票過關，其中三位民主黨 議員倒戈支持共和黨 投下反對票，凸顯此案後續仍面臨重重難關。

西雅圖時報((The Seattle Times)報導，此案由參議會多數黨領袖佩德森(Jamie Pedersen)提出，若法案通過，將針對所得逾100萬元的部分課徵9.9%稅率，預估每年可為州政府進帳約35億元，估計影響約3萬人，訂2028年開始徵收。

支持該法案的民主黨州參議員 威爾曼(Lisa Wellman)強調，稅制應建立在「按能力公平分擔」的原則之上，而現行制度並未體現此精神。

威爾曼說：「這不是懲罰富人，而是在貧富差距達到空前之大的情況下，要求稅制更符合比例原則。」

威爾曼表示，她的選區首當其衝，但不少可能被課稅的選民也表達支持意向，認為額外稅收可為全州學校提供財源。

共和黨州參議員吉爾登(Chris Gildon)則批評，這是「本世紀最大規模的加稅」，指在州收入創新高之際推動加稅不合理，且可能違憲並影響經濟。

這項法案仍待眾議會審議，且預料將會面臨法律挑戰。