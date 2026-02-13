持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

美國國籍暨移民局（USCIS）。（美聯社）

荷蘭出生的48歲男子拉姆辛(Owen Ramsingh)5歲時隨著再婚嫁給美軍的母親移民美國，持有綠卡 超過40年，與妻兒住在密蘇里州哥倫比亞市(Columbia)。拉姆辛去年結束歐洲探親之旅返美時在機場遭到拘留，罪名是青少年時期的毒品前科。拉姆辛本月初已經完成遣返，家人正準備跟著一起搬到荷蘭。

新聞周刊報導，1986年移民美國後便持有綠卡的拉姆辛，2025年9月從歐洲返美時在芝加哥機場遭到移民和海關執法局(ICE)拘留。拉姆辛受訪時說，最初是被送到德州艾爾帕索(El Paso)拘留中心，睡在水泥地，發放過期食品，後來被轉送新墨西哥州，拘留中心發放食物份量不足。聯邦法官去年12月准許遣返拉姆辛。

拉姆辛有兩項毒品前科，16歲時涉及古柯鹼，2011年則涉及大麻 。拉姆辛綠卡2026年底即將到期，申請延期10年期間獲准36個月暫時延長，等候美國國籍暨移民局(USCIS)正式決定。

拉姆辛受訪時說，經過這段恐怖經驗之後變得非常憂鬱，失去40年來在美國建立的一切。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)指出，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)9月27日逮捕拉姆辛，拉姆辛是來自荷蘭的非法移民 罪犯，定罪前科包括持有古柯鹼與持有大麻，移民法官12月8日裁定予以驅逐。

拉姆辛的妻子黛安娜(Diana Ramsingh)帶著女兒9日抵達荷蘭。她接受密州地方電視台KRCG訪問時說，準備要幫女兒申請雙重國籍，在荷蘭開始找房子落腳。