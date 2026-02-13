我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國土安全部停擺 ICE可持續運作、TSA安檢員無法領薪資

校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

記者顏伶如／即時報導
美國國籍暨移民局（USCIS）。（美聯社）
美國國籍暨移民局（USCIS）。（美聯社）

荷蘭出生的48歲男子拉姆辛(Owen Ramsingh)5歲時隨著再婚嫁給美軍的母親移民美國，持有綠卡超過40年，與妻兒住在密蘇里州哥倫比亞市(Columbia)。拉姆辛去年結束歐洲探親之旅返美時在機場遭到拘留，罪名是青少年時期的毒品前科。拉姆辛本月初已經完成遣返，家人正準備跟著一起搬到荷蘭。

新聞周刊報導，1986年移民美國後便持有綠卡的拉姆辛，2025年9月從歐洲返美時在芝加哥機場遭到移民和海關執法局(ICE)拘留。拉姆辛受訪時說，最初是被送到德州艾爾帕索(El Paso)拘留中心，睡在水泥地，發放過期食品，後來被轉送新墨西哥州，拘留中心發放食物份量不足。聯邦法官去年12月准許遣返拉姆辛。

拉姆辛有兩項毒品前科，16歲時涉及古柯鹼，2011年則涉及大麻。拉姆辛綠卡2026年底即將到期，申請延期10年期間獲准36個月暫時延長，等候美國國籍暨移民局(USCIS)正式決定。

拉姆辛受訪時說，經過這段恐怖經驗之後變得非常憂鬱，失去40年來在美國建立的一切。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)指出，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)9月27日逮捕拉姆辛，拉姆辛是來自荷蘭的非法移民罪犯，定罪前科包括持有古柯鹼與持有大麻，移民法官12月8日裁定予以驅逐。

拉姆辛的妻子黛安娜(Diana Ramsingh)帶著女兒9日抵達荷蘭。她接受密州地方電視台KRCG訪問時說，準備要幫女兒申請雙重國籍，在荷蘭開始找房子落腳。

世界日報 陪您半世紀

非法移民 綠卡 大麻

上一則

校內人士列名艾普斯坦檔案 多所大學陷形象受損名聲危機

延伸閱讀

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密

外食幾乎不點 高級餐廳服務生曝每日例湯製作秘密
明州州長、市長等官員 收到大陪審團6張傳票

明州州長、市長等官員 收到大陪審團6張傳票
新州州長簽了 公校課堂禁止學生用手機

新州州長簽了 公校課堂禁止學生用手機

熱門新聞

2014年開給加油站一張金額25元支票曾經跳票現面臨遣返。示意圖（美聯社）

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

2026-02-11 10:18
國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
直到10日晚間，USTraveldocs官網仍寫著中國列入使用公共福利比例高而暫停發移民簽證。(官網截圖)

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

2026-02-11 08:38
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
Model X示意圖。(路透資料照)

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

2026-02-11 13:07
福耀玻璃美國公司（Fuyao Glass America）。（美聯社）

川普施壓貿易夥伴來美投資 福耀玻璃來了卻威脅本土工廠

2026-02-09 10:26

超人氣

更多 >
好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？

好市多馬年特供年貨：麝香葡萄 值得買嗎？
華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是

華人區超市「天降」百元鈔票 員工撿起後不適 原因是
賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺

賓州28歲華女遭男友性侵報警 隔天被槍殺
過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局

過了今年4月 加州賭場恐玩不到21點與所有牌局
洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家

洛杉磯港式茶樓吃哪一家？食評家口袋名單有5家