NBC女主播母親門鈴監視器沒訂閱仍能調出影片 谷歌立大功

記者顏伶如／即時報導
由FBI提供的圖片顯示南希．葛瑟瑞(Nancy Guthrie)失蹤當晚，其住家監視器畫面。(美聯社)
由FBI提供的圖片顯示南希．葛瑟瑞(Nancy Guthrie)失蹤當晚，其住家監視器畫面。(美聯社)

國家廣播公司(NBC)女主播莎凡娜‧葛瑟瑞(Savannah Guthrie)84歲母親南茜(Nancy Guthrie)在亞利桑納州失蹤超過十天，聯邦調查局(FBI)10日公布南茜住家門鈴監視器拍到蒙面男子影像，立即成為媒體報導焦點。由於家屬表示南茜的居家門鈴監視系統Nest並沒有付費訂閱，不少網友在網路論壇Reddit討論沒訂閱如何還能調出數天之前的影片。有線電視新聞網(CNN)報導，谷歌(Google)在提供影片的過程裡立下大功。消息人士說，調查人員對於能否復原影片其實沒有把握，但谷歌工程師還是從數據庫裡找出影片。

Nest居家門鈴監視系統是谷歌旗下服務，門鈴監視器拍攝的影片除存於谷歌雲端。一名FBI官員在社群媒體X發文寫道，FBI取得門鈴監視器影片的數小時之後便迅速公布。

南茜失蹤後，皮瑪郡(Pima County)警長納諾斯(Chris Nanos)第一時間對媒體表示，南茜沒有付費訂閱，並沒有門鈴監視器的影片可以做為警方參考。

CNN報導，「原則鑑識」(Principle Forensics)創辦人、影音檔案鑑識分析師巴瑞里歐(Nick Barreiro)指出，Nest門鈴監視器拍到的影片，免費儲存在谷歌雲端與伺服器的時間只有3小時，期限一旦則被刪除。然而，即使影像遭到刪除，卻還是存在於谷歌系統的某個角落，只要沒有被新增數據覆蓋，仍有辦法復原。

巴瑞里歐表示，所謂「刪除」(delete)功能只是告訴系統可以忽略這筆數據，把硬碟空間騰出來給新數據使用，所以如果還沒有開始使用新數據，舊資料還是能夠還原。他說：「我曾在實際案例裡，把數個月甚至數年前的資料還原，在硬碟找到各種影像的片段。」

聯邦調查局局長巴特爾(Kash Patel)10日在社群媒體發文寫道，FBI在南茜失蹤案裡與私人企業夥伴密切合作，設法從後端系統的殘留數據還原影像。

消息人士說，調查人員對谷歌發出搜查令(search warrant)，要求調閱南茜住家Nest門鈴監視器上周拍攝的影像。

前任FBI網路犯罪特別幹員、網路安全諮詢機構Kroll首席網路安全專家馬隆尼(Adam Malone)說，影像在雲端系統經過一層又一層處理，每個環節都為影像復原供機會。

