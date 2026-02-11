柏克萊加大研究：AI工具提高職員工作效率 長久導致倦怠與壓力

哈佛商業評論(Harvard Business Review)研究指出，人工智慧(AI )工具提高員工的工作效率，但長期下來也可能造成壓力與倦怠。

新聞媒體Axios報導，AI工具並未減少員工的工作量，反而提高員工的工作效率與產能，企業若未設限，可能因為期待升高而導致疲勞。

柏克萊加州大學 (UC Berkeley)商學院管理與組織學系副教授艾魯納‧蘭加納森(Aruna Ranganathan)與華裔博士生梅姬‧葉(Xingqi Maggie Ye，音譯)針對一間約200人的科技公司進行八個月的研究，結果發現，引進生成式AI工具後，員工的工作並未減少，工時也沒有縮短，反而在沒有公司強制要求使用AI工具的情況下，自發性地以更快的節奏工作，接下更廣泛的任務，並將工作時間延長至更多時段。

研究指出，AI雖提升效率，卻放大「工作強度」，推高組織對速度與產出的期待；員工在午餐、會議等空檔也使用AI，長期下來可能因為節奏加快而出現「疲勞、倦怠且更難抽離工作」。

無獨有偶，麻省理工學院 媒體實驗室(MIT Media Lab)研究也指出，長期頻繁使用ChatGPT的人，在神經與語言表現上不如同儕。

人資顧問業者Challenger, Gray & Christmas則統計，AI相關因素去年導致美國近5萬5000人遭裁員，顯示AI對基層勞工的影響仍在擴大。