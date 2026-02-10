向室友透露想用土製炸彈攻擊ICE 18歲少年遭12項罪名起訴

18歲青少年柯曼對朋友跟室友透露想用土製炸彈攻擊移民和海關執法局（ICE）並殺害移民幹員。示意圖（美聯社）

根據俄勒岡州哥倫比亞郡巡迴法院(Columbia County Circuit Court)紀錄，住在聖海倫(St. Helens)的18歲青少年柯曼(Rayden Tanner Coleman)對朋友跟室友透露想用土製炸彈攻擊移民 和海關執法局(ICE )並殺害移民幹員，警方接獲線報之後上周在柯曼打工的養老院 將其逮捕並移送法辦。柯曼遭到非法持有爆裂物裝置、企圖犯下B級重罪(Class B Felony)等12項罪名起訴，對所有指控罪名均辯稱無罪。

柯曼目前押於郡立監獄，法官裁定保釋金為40萬元。

起訴書指出，警方接到柯曼一名室友的家長報案指出，柯曼從1月初以來頻瀕描述的攻擊計畫，讓身邊室友與朋友感到非常憂心。證人接受警方詢問時說，柯曼打算製作土製炸彈發動攻擊，用刀砍下ICE幹員頭顱。

數名證人向警方表示，柯曼計畫成立名稱為「卡斯卡迪亞遊騎兵」(Cascadia Rangers)的組織，向沃姆斯普林斯部落原住民保留區(Warm Springs Reservation)招攬成員。證人指出，柯曼聲稱一旦對ICE幹員使用暴力攻擊，就能展現組織的決心，吸引更多人加入。

法院資料顯示，證人提供跟柯曼的社群媒體平台Discord網路聊天紀錄，柯曼在對話中提到要設法取得槍枝，用來殺害ICE幹員。數名證人指出，柯曼取得多個玻璃瓶準備製作雞尾酒炸彈(Molotov cocktail)，為了增加投擲準確度在瓶裡裝沙。

柯曼4日在打工的養老院被警方攔下，車箱被搜出裝有沙子的玻璃瓶及監視器裝置。根據宣誓證詞(affidavit)，柯曼對調查人員坦承，付款訂購了一把AR步槍打算做為攻擊使用，原訂隔天到聖海倫一家合法槍店取貨。

柯曼向室友透露，打算殺死在波特蘭移民和海關執法局大樓擔任保全的友人父親。他在簡訊寫道：「我知道這聽起來很瘋狂，但我計畫好了。」