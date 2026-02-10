我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

GPT-4o遭控引發用戶精神錯亂妄想而挨告 13日即將除役

向室友透露想用土製炸彈攻擊ICE 18歲少年遭12項罪名起訴

記者顏伶如／即時報導
18歲青少年柯曼對朋友跟室友透露想用土製炸彈攻擊移民和海關執法局（ICE）並殺害移民幹員。示意圖（美聯社）
18歲青少年柯曼對朋友跟室友透露想用土製炸彈攻擊移民和海關執法局（ICE）並殺害移民幹員。示意圖（美聯社）

根據俄勒岡州哥倫比亞郡巡迴法院(Columbia County Circuit Court)紀錄，住在聖海倫(St. Helens)的18歲青少年柯曼(Rayden Tanner Coleman)對朋友跟室友透露想用土製炸彈攻擊移民和海關執法局(ICE)並殺害移民幹員，警方接獲線報之後上周在柯曼打工的養老院將其逮捕並移送法辦。柯曼遭到非法持有爆裂物裝置、企圖犯下B級重罪(Class B Felony)等12項罪名起訴，對所有指控罪名均辯稱無罪。

柯曼目前押於郡立監獄，法官裁定保釋金為40萬元。

起訴書指出，警方接到柯曼一名室友的家長報案指出，柯曼從1月初以來頻瀕描述的攻擊計畫，讓身邊室友與朋友感到非常憂心。證人接受警方詢問時說，柯曼打算製作土製炸彈發動攻擊，用刀砍下ICE幹員頭顱。

數名證人向警方表示，柯曼計畫成立名稱為「卡斯卡迪亞遊騎兵」(Cascadia Rangers)的組織，向沃姆斯普林斯部落原住民保留區(Warm Springs Reservation)招攬成員。證人指出，柯曼聲稱一旦對ICE幹員使用暴力攻擊，就能展現組織的決心，吸引更多人加入。

法院資料顯示，證人提供跟柯曼的社群媒體平台Discord網路聊天紀錄，柯曼在對話中提到要設法取得槍枝，用來殺害ICE幹員。數名證人指出，柯曼取得多個玻璃瓶準備製作雞尾酒炸彈(Molotov cocktail)，為了增加投擲準確度在瓶裡裝沙。

柯曼4日在打工的養老院被警方攔下，車箱被搜出裝有沙子的玻璃瓶及監視器裝置。根據宣誓證詞(affidavit)，柯曼對調查人員坦承，付款訂購了一把AR步槍打算做為攻擊使用，原訂隔天到聖海倫一家合法槍店取貨。

柯曼向室友透露，打算殺死在波特蘭移民和海關執法局大樓擔任保全的友人父親。他在簡訊寫道：「我知道這聽起來很瘋狂，但我計畫好了。」

ICE 移民 養老院

上一則

追查專門傷害兒童的暴力網路組織 FBI跟科技賽跑

下一則

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

延伸閱讀

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數

ICE伊州執法 去年逮逾140亞裔 印度、中國籍占多數
麻州博士國際生去年被捕 律師：移民法院阻止驅逐遣返

麻州博士國際生去年被捕 律師：移民法院阻止驅逐遣返
ICE行動頻繁引恐慌 洛縣警長：社區可放心求助

ICE行動頻繁引恐慌 洛縣警長：社區可放心求助
亞城市長狄更斯：當地世足賽不邀請ICE

亞城市長狄更斯：當地世足賽不邀請ICE

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
前第一夫人吉兒·拜登。(美聯社資料照)

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

2026-02-03 12:13

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格