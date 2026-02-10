我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬州伍頓高中槍擊案 16歲槍手與傷者為同學

川普政府將取消溫室氣體排放管制 每輛車可省成本2400元

追查專門傷害兒童的暴力網路組織 FBI跟科技賽跑

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
極端主義份子遭到法院定罪的犯罪事由是操控兒童，教唆孩童在鏡頭前自殘或殺害寵物。示意圖（美聯社）
極端主義份子遭到法院定罪的犯罪事由是操控兒童，教唆孩童在鏡頭前自殘或殺害寵物。示意圖（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)10日報導，去年一名婦人上網發文求助說，在海外讀大學的兒子返美時在機場遭到不明拘留，貼文迅速引起熱議，網友建議聯繫國會跟民權團體。然而，事件發展急轉直下，根據CNN取得聯邦執法紀錄，這名婦人的兒子藏有黑暗秘密，海關人員在這名青少年的手機裡，發現鼓勵極端暴力、強暴、納粹主義與自殘的訊息，其中一張照片顯示手槍對準某人頭部，還有希特勒肖像的照片。

根據聯邦執法紀錄，海關官員進一步追查發現，三名來自歐洲的女性手機裡都有跟這名青少年的對話紀錄，討論要在美國幾個城市發動炸彈攻擊。聯邦調查局(FBI)與國土安全部通知地方機關，請求協助共同防止流血事件發生。

近年來，FBI針對類似網路暴力團體展開數百件調查案，在現實世界已經發生的多次攻擊事件，經調查則發現與網路暴力團體的意識型態有關，包括加州一間生育診所的爆炸案、去年納許維爾一所高中的死亡槍擊案。

紀錄顯示，在某些案例當中，極端主義份子遭到法院定罪的犯罪事由是操控兒童，教唆孩童在鏡頭前自殘或殺害寵物。

FBI局長巴特爾(Kash Patel)去年11月在社群媒體X發文指出，跟網路暴力組織有關的逮捕人數，幾乎增加500%。他說：「這是美國最重要的議題之一，我們不會停止努力。」

現任與前任官員最近幾個月在公開談話中紛紛提到，警方追查網路暴力組織時面臨特殊挑戰，因為團體操作橫跨多國國界、犯罪份子利用科技掩飾身分，有時候犯罪份子對被害者百般折磨，卻無法構成刑事起訴。

共和黨德州聯邦參議員孔寧(John Cornyn)12月在聽證會上聆聽專家證詞之後說：「在我看來，我們一直都在拼命追趕，可是科技跟壞人卻在每個轉折都超越我們，跑得比我們快。」

CNN分析，從青少年遭海關拘留的案例裡，還凸顯了哪些言論受到言論自由保障、哪些言論屬於暴力犯罪威脅的模糊界線。

根據聯邦執法紀錄，這名青少年先對海關人員供稱，手機上的內容是「開玩笑」，後來則坦承自己「可能有些毛病」。這名青少年尚未遭到聯邦起訴。

FBI 暴力犯罪 加州

上一則

史丹福華裔研究生推出配對平台席捲校園獲210萬創投資金

延伸閱讀

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
違法任中國代理人 聖伯納汀諾縣華男孫耀寧獲刑4年

違法任中國代理人 聖伯納汀諾縣華男孫耀寧獲刑4年
南加僑社活躍人士孫耀寧 充當中共間諜 獲刑4年

南加僑社活躍人士孫耀寧 充當中共間諜 獲刑4年
2012年美駐利比亞領事館攻擊案 FBI逮1主嫌押解到美

2012年美駐利比亞領事館攻擊案 FBI逮1主嫌押解到美

熱門新聞

國稅局。(路透)

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

2026-02-05 11:33
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

前妻「公開處刑」蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

2026-02-04 11:50
俄亥俄州一名郵差在厚重積雪的環境上班時和同事遇到多個危險情況，他因多年來的不滿憤而將當天工作情況拍下上傳網路，沒想到因此被停職停薪。車子積雪示意圖，和本新聞無關。(美聯社)

郵差積雪中奮力挖郵務車嚇怕同事心臟病發 拍照上傳遭威脅解雇

2026-02-04 20:02
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
前第一夫人吉兒·拜登。(美聯社資料照)

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

2026-02-03 12:13

超人氣

更多 >
華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了
華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...
冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」

冬奧╱戰勝谷愛凌的瑞士選手 身上有神秘「東方印記」
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了

第二個期限日已到 女主播懇求交出母親：錢準備好了