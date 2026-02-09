建築法規含「毒藥丸」條款 佛州康斗公寓市場面臨變化

圖為佛州瑟夫塞德市(Surfside)12層康斗公寓倒塌事件。（美聯社）

福斯商業新聞網9日報導，數十年來，在佛羅里達州購買康斗公寓(condo)彷彿一場被棕櫚樹與海景遮蔽的冒險，但新的一年開始，由於建築法規帶有「毒藥丸」(poison pill)強迫披露資訊，神秘面紗因此揭開，市場也將面臨變化。

房地產 仲介潔西卡‧朱利安(Jessica Julian)談到康斗公寓市場時說：「市場絕對在修正當中。」她表示，去年就看到老舊康斗大樓陷入困境，乏人問津，自從佛州 瑟夫塞德市(Surfside)12層康斗公寓倒塌事件後，「所有人都有點害怕購買老舊建築」。

朱利安指出，現在隨著維修金估價、付款以及維修工程完工，市場修正確實出現。

2026年生效上路的佛州州法規定，25個住戶單元以上的康斗大樓必須設立安全的數位平台窗口，讓潛在買家可以查看大樓的銀行資料、維修準備金細節、建築結構報告等。

邁阿密房地產仲介協會(MIAMI REALTORS)住宅與倡議首席長丹妮爾·布萊克(Danielle Blake)受訪時說，法規上路讓公寓市場變得可以預測，延遲修繕準備金、建築問題遲遲沒有修理的公寓，談判時在價格方面將受到更多壓力，具有前瞻措施且準備金充足的建築，則在市場享有競爭優勢。

根據房地產仲介協會統計，邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)現有庫存有65%屬於老舊公寓，雖然房屋保險 費用上漲，但20萬至40萬之間價位的公寓銷售過去一年仍成長21%。

日前法院判決也對佛州公寓市場帶來深遠影響。Biscayne 21公寓裁決創下先例，賦予「釘子戶」更多權力能夠擋下大型重建案。

朱利安分析，這對開發商來說如同「毒藥丸」，因為建商本來把位於邁阿密海岸的老舊公寓視為改建為超豪華公寓的目標首選，但判例出爐後讓開發案變得困難，開發商紛紛放棄。