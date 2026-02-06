奧克拉荷馬搗毀華人非法大麻集團 繳獲百萬磅大麻價值15億

執法人員逮捕嫌犯現場。(奧克拉荷馬州檢察官辦公室提供)

在一項名為「鈍器行動」(Operation Blunt Force)的調查中，奧克拉荷馬州 (Oklahoma)檢察部門與全國27個執法機構合作，搗毀了一個涉嫌非法種植和販運大麻的跨州和跨國犯罪團夥，共逮捕了包括多名華人在內的20名嫌犯，該團夥的首犯，34歲的陳浩通(Hao Tong Chen音譯)近日在紐約市落網。這個團夥共涉嫌販運約100萬磅大麻，黑市市值高達15億元。

執法部門在這次行動中共執行了超過50張搜查令並查獲12支槍械，另有四名涉案者遭驅逐出境。此案有19名被告共指控犯有18項重罪，包括敲詐勒索、共謀詐騙 州政府、文件偽造、重度製造大麻及非法所得等罪名。在20名嫌犯，至少有10人是華裔。調查顯示，涉案人員分布於奧克拉荷馬州、紐約州、德州、內華達州、加州、科羅拉多州、伊利諾州和華盛頓州。

法庭文件稱，該犯罪團夥在2021年至2025年間在奧克拉荷馬州實施醫療用大麻許可證詐騙。按照奧克拉荷馬州法律，醫療用大麻種植場至少75%股權須由本州居民持有。此案首犯陳浩通策畫了一項欺詐性的「代持者」(straw owner)計畫，招募該州居民充當代持者，支付報酬讓其身分用於虛假申請大麻種植許可證，隨後非法製造大麻並轉售至黑市，並要求代持者持續配合詐騙行為。

檢方稱，這個大麻犯罪團夥共種植了100萬磅大麻，黑市價值達15億元。這些黑市大麻被指流向奧克拉荷馬州、紐約州、喬治亞州、伊利諾州及德克薩斯州。

調查發現陳浩通持有的銀行帳戶內有巨額現金存款以及來自紐約的定期電匯，這些資金被用於支付代持者及其他共謀者。檢方還稱有大筆資金往來於美國和中國。

陳浩通的辯護律師是奧克拉荷馬市律師亞當斯(Scott Adams)。亞當斯說，「他(陳浩通)只是個商人，並未犯錯，我們稍後將發表更多聲明」。

奧克拉荷馬州州長斯蒂特(Kevin Stitt)說，「失控的大麻產業是公共安全最大威脅之一」，他在任內最後一次州情咨文中呼籲全民投票，終止該州醫療用大麻合法化 。