前妻「公開處刑」 蓋茲：後悔與艾普斯坦相處的每一分鐘

比爾蓋茲（Bill Gates）。（路透）

比爾蓋茲（Bill Gates）近日回應自己出現在最新釋出的三百萬頁艾普斯坦 檔案中，表示他與這名已被定罪的性犯罪者有接觸深感後悔。

據9News報導，相關文件顯示艾普斯坦的電子郵件帳戶中存在未寄出的草稿訊息，聲稱蓋茲曾透過他安排與女性幽會，並感染性傳染疾病。

蓋茲在接受9News首席政治編輯克勞徹（Charles Croucher）獨家專訪時，再次否認這些「不實」指控。

「很明顯，那是一封傑佛瑞寫給自己的電子郵件，從未寄出，那封信是假的。」蓋茲說。

他補充道，「我不知道他當時在想什麼。他是想用某種方式攻擊我嗎？」

「我與他相處的每一分鐘都感到後悔，對此我也深表歉意。」

同日，梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）在接受NPR（全國公共廣播電台）採訪時表示，這些指控讓她回想起婚姻中「極其痛苦」的一段時期。她並指出，這位億萬富翁前夫只是眾多需要就艾普斯坦事件作出交代的人之一。

蓋茲表示，他於2011年認識艾普斯坦，在三年間僅曾共進過幾次晚餐，從未造訪艾普斯坦的島嶼，也從未與任何女性發生關係。

「當時的說法一直是，他認識許多極為富有的人，並聲稱能說服他們為全球健康議題捐款。事後回顧，那顯然是一條死路。」蓋茲說。

「花時間與他往來是愚蠢的行為。我是許多後悔曾認識他的人之一。」

他也表示，隨著更多資訊曝光，外界將會愈來愈清楚，盡管那段交往本身是錯誤的，但他與相關不當行為毫無關聯。

蓋茲談AI對澳洲 的衝擊 並讚揚社群媒體 禁令

蓋茲於1975年共同創辦微軟，累積了龐大財富。他已承諾，在2045年蓋茲基金會關閉前，投入約2000億美元的全部基金資金，用於根除疾病與減少貧困。

「我希望未來人們讀到瘧疾時，會問『那是什麼？』小兒麻痺也是如此，」他在這場內容廣泛的專訪中表示。

目前，蓋茲認為人工智慧將為全球最貧困國家的醫療保健帶來革命性改變，但同時警告，這項技術也可能在像澳洲這樣的國家造成工作機會流失。

「我認為，身處這個領域的人有責任向整個社會說明，這項技術可能帶來巨大的顛覆性影響。」他說。

談及社群媒體，蓋茲讚揚澳洲全球首創、禁止16歲以下兒童使用社群媒體的政策是個「好主意」。

「我知道這並不容易執行，但你們願意進行研究，本身就是對世界的一種貢獻。」他說。

「我們在現實世界中往往過度保護孩子，不讓他們外出嘗試；但在數位世界裡，卻對他們保護不足。」