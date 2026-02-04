我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

刺激買氣 美國樂事洋芋片、多力多滋最多降價15%

IRS打電話來通知欠稅？FTC：假的

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國稅局（IRS）示意圖。（路透）
國稅局（IRS）示意圖。（路透）

報稅季節來臨，某些民眾接到國稅局(IRS)打電話通知有欠稅未繳。聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)上個月便發現冒充IRS的詐騙電話投訴案例增加，呼籲納稅人提高警覺，不要上當。FTC指出，即使納稅人真的有欠稅，國稅局是以郵件聯絡，絕對不是打電話。

FTC指出，詐騙集團來電顯示為「稅務處理監督部門」(Tax Resolution Oversight Department)，看似公務單位的名稱讓民眾誤信是國稅局人員來電；詐騙份子在電話中聲稱有欠稅等問題，但可以幫忙解決，並將電話轉接給「稅務處理官」，由「稅務處理官」展開個人信用紅旗檢查(red flag check)，幫忙申請欠稅債務減免。

FTC在新聞稿中說，民眾接到這類電話應該直接掛斷，因為電話中描述的所有職稱與計畫，都不存在；某些詐騙份子會在語音信箱留言，聲稱「這是我們唯一一次嘗試跟您聯繫」，誘導納稅人立即回電。

FTC指出，詐騙集團的各種操作都是為了竊取納稅人的社會安全號碼等個資，某些案例還出現申請欠稅債務減免要求預先付費的狀況。民眾接到電話千萬不要透露任何訊息，否則銀行帳戶恐被掏空，身分遭到盜用。若有疑問應該直接洽詢國稅局，使用在國稅局官方網站IRS.gov上找到的電話，不要撥打陌生來電者留下的聯絡號碼。

詐騙集團 國稅局 IRS

上一則

地方史無前例與聯邦合作 霍曼宣布明州ICE撤出700人

下一則

華郵編採大改革：關閉體育、地方新聞以服務紙版訂戶為主

延伸閱讀

紐約市免費報稅服務啟動 即起至4月15日受理

紐約市免費報稅服務啟動 即起至4月15日受理
不想付贍養費 國稅局前法務員聯手小三殺妻 還槍殺1無辜男

不想付贍養費 國稅局前法務員聯手小三殺妻 還槍殺1無辜男
稅務資料外洩 川普提告國稅局、財政部 求償100億美元

稅務資料外洩 川普提告國稅局、財政部 求償100億美元
國稅局經費若斷炊 一種報稅方式有機會直接退稅

國稅局經費若斷炊 一種報稅方式有機會直接退稅

熱門新聞

運輸安全管理局的機場布告提醒民眾，從2月1日起，若沒有「真實身分證」(Real ID)，或只持舊版身分證明的旅客，乘搭飛機前需要額外支付45元。(美聯社)

搭機沒帶「真實身分證」 今起加收45元彌補安檢成本

2026-01-31 20:48
工會表示，瑪麗亞倒在地上期間，探員倒空她的皮包，看到美國護照之後便離開。（美聯社）

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

2026-02-02 08:10
在海外遊行期間突然被註銷美國護照並遭遣返。示意圖（美聯社）

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

2026-01-30 10:26
梅琳達蓋茲（Melinda French Gates）。（美聯社）

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

2026-02-03 13:23
臉書（Facebook）母公司Meta。示意圖（美聯社）

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

2026-01-30 11:20
前第一夫人吉兒·拜登。(美聯社資料照)

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

2026-02-03 12:13

超人氣

更多 >
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢

綠卡貸款資格3/1起取消 民主黨批川普：不歡迎移民追求美國夢
大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」

大肉蟹價跳水 華人排隊搶 一人買10多只「肉肥味美」
警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元

警臥底訪按摩院 59歲華女報價性服務300元