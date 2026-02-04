IRS打電話來通知欠稅？FTC：假的

國稅局（IRS）示意圖。（路透）

報稅季節來臨，某些民眾接到國稅局 (IRS )打電話通知有欠稅未繳。聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)上個月便發現冒充IRS的詐騙電話投訴案例增加，呼籲納稅人提高警覺，不要上當。FTC指出，即使納稅人真的有欠稅，國稅局是以郵件聯絡，絕對不是打電話。

FTC指出，詐騙集團 來電顯示為「稅務處理監督部門」(Tax Resolution Oversight Department)，看似公務單位的名稱讓民眾誤信是國稅局人員來電；詐騙份子在電話中聲稱有欠稅等問題，但可以幫忙解決，並將電話轉接給「稅務處理官」，由「稅務處理官」展開個人信用紅旗檢查(red flag check)，幫忙申請欠稅債務減免。

FTC在新聞稿中說，民眾接到這類電話應該直接掛斷，因為電話中描述的所有職稱與計畫，都不存在；某些詐騙份子會在語音信箱留言，聲稱「這是我們唯一一次嘗試跟您聯繫」，誘導納稅人立即回電。

FTC指出，詐騙集團的各種操作都是為了竊取納稅人的社會安全號碼等個資，某些案例還出現申請欠稅債務減免要求預先付費的狀況。民眾接到電話千萬不要透露任何訊息，否則銀行帳戶恐被掏空，身分遭到盜用。若有疑問應該直接洽詢國稅局，使用在國稅局官方網站IRS.gov上找到的電話，不要撥打陌生來電者留下的聯絡號碼。