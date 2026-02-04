多州採取行動 禁止地方政府配合聯邦機關逮捕非法移民

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
一名示威者高舉寫著「ICE 滾出明尼蘇達」的標語。(路透)
華盛頓郵報4日報導，民主黨現正針對「移民與國籍法」(Immigration and Nationality Act)287(g)條款，在多州推動旨在禁止地方政府配合聯邦機關逮捕移民的立法。

移民執法屬於聯邦權限，但287(g)條款允許移民和海關執法局(ICE)跟地方警察局、警長辦公室簽署協議，授權地方警察行使某些屬於聯邦的權限，讓警察得以拘捕非法移民

報導指出，目前至少8州已經通過立法，明文禁止或限制地方警察局或警長辦公室跟聯邦機關簽訂287(g)夥伴關係。新墨西哥州、紐約州、夏威夷州、維吉尼亞州則研議在2026年州議會審議期間通過類似法案。

民主黨州議員推動之下，禁止287(g)夥伴關係的提案本周在馬里蘭州眾議會、州參議會連續表決通過，州內9個警長辦公室必須立即終止與移民和海關執法局合作協議，包括費德瑞克郡(Frederick County)在內。費郡早在2008年便與聯邦機關訂定287(g)協議，成為全國地方機關參與287(g)夥伴關係時間最長的案例之一。

根據ICE統計數據，川普政府2025年1月執政以來，ICE跟地方警察機關簽署287(g)協議數量，從原本的135件增加到1300多件。簽署協議的警察機關分布於18個州，但在川普二度執政之前，這些州的警察機關都沒有簽訂任何287(g)協議。

報導分析，川普政府一直鼓勵地方警察機關擴大配合移民逮捕行動，理由是各州若願意與聯邦探員分享資訊，就能減少街頭掃蕩行動，進而降低示威抗議的出現。

不過，「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union)移民政策主任夏哈(Naureen Shah)指出，並無證據顯示簽署較多287(g)協議的州，街頭掃蕩行動就因此變得較少。

夏哈表示，數據顯示，新簽訂的287(g)協議大多是在佛羅里達州與德州，佛州有293件，德州有260件，而這兩州街頭掃蕩依然相當頻繁。

過去十年來，移民倡議組織呼籲各州立法禁止287(g)協議，川普二度執政之後更大聲疾呼，2025年獲得緬因州、德拉瓦州議會立法響應，但其他州擔心川普政府反應而猶豫不決。

