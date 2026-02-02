房市翻轉…去年2/3消費者低價買到房 南部市場最友善

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
待售屋示意圖。(新華社)

華爾街日報2日報導，房地產市場正轉為對買方有利，去年將近三分之二買房消費者是以比掛牌價格更低的金額成交，創下2019年以來的最高比例。原本計畫買房子的許多民眾紛紛放棄打算，美國房市銷售量陷入30年以來的低點，買方因此享受著近幾年來最大折扣優惠。

根據房地產仲介網站Redfin統計，去年有62%購屋消費者是以低於原始掛牌價格買到房子，成為2019年以來最高比例。在低於掛牌價格成交的房屋買賣當中，平均折扣約8%，是2012年以來的最大降幅。

另外，買方爭取到的其他優惠條件，還包括賣方在現金方面做出讓步，買方因此省下過戶結算費(closing costs)，或降低購房者房貸利率(buyer's mortgage rate)。報導指出，從價格打折以及各種誘因措施來看，房地產市場目前正朝對買家有利的方向傾斜。

回顧2020年到2022年間，極低的房貸利率吸引大量買家，市場屬於強勁的賣方市場。當時競價買房屬於常態，買方甚至還要想辦法討好賣方，但如今情勢翻轉。

Redfin數據顯示，2025年12月間，美國房地產市場上賣家比買家多出60萬人以上，根據季節性調整之後，成為2013年以來最大差距紀錄。

受到高房價、房貸高利率影響，許多原本有意買房子的消費者變成抱持觀望態度，購屋需求降低。對於有能力買房的民眾來說，現在市場上等於有許多房子可供選擇，還有更多議價空間。

Redfin首席經濟學家費維勒(Daryl Fairweather)表示，當賣家的預期跟買家的負擔能力之間出現落差時，最後將由買家透過協商爭取到更好的價格。

費維勒分析，如今賣家並不是決定價格的一方，而是買家。

若以地區來看，美國南部房地產市場對買家最為友善，特別是佛羅里達州與德州，當地最近幾年新屋建設讓房市有大量待售房屋。

Redfin數據顯示，佛州西棕櫚灘(West Palm Beach)、勞德岱堡(Fort Lauderdale)、邁阿密等地，2025年裡至少85%買家是以低於掛牌價格買到房子。相較之下，新澤西州紐沃克(Newark)2025年只32%買家以低於掛牌價格買到房子，加州舊金山、聖荷西都僅39%買家以低於掛牌價格買到房子，這些市場新屋供應相當有限。

