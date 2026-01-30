普雷蒂遭執法人員槍殺 司法部展開民權調查

我的頻道

新華社華盛頓1月30日電
明尼蘇達州明尼亞波利斯加護病房護理師普雷蒂遭執法人員槍殺，在全國引發抗議。(美聯社)
美國司法部副部長布蘭奇(Blanch)30日說，司法部已對明尼蘇達州明尼亞波利斯加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)日前遭聯邦執法人員槍殺一案展開民權調查。

司法部民權司通常與聯邦調查局合作，調查潛在的侵犯民權行為以及執法人員是否存在暴力執法。布蘭奇在新聞發佈會上回答媒體提問時說，民權司並非對每一起執法人員槍擊事件都進行調查，調查前提是必須存在「足以啟動調查」的情況和事實。

另一名美國公民古德本月7日在同一城市遭移民與海關執法局人員槍殺後，布蘭奇表示此案無需民權調查，引發爭議。據美國媒體報道，為此，明尼蘇達州聯邦檢察官辦公室已有6名檢察官離職，司法部民權司也有6名高級檢察官提出離職。

普雷蒂父母的律師在一份聲明中說，家人關注的是，調查是否「公平公正」、能否查明普雷蒂「被謀殺的真相」。

本月24日，普雷蒂遭正在針對非法移民進行執法行動的聯邦人員開槍打死。國土安全部下轄海關與邊境保護局內部調查顯示，該局所轄美國邊境巡邏隊一名隊員和一名該局執法人員在衝突中對普雷蒂開了槍。

國土安全部發言人特里西婭·麥克勞克林30日說，聯邦調查局正牽頭對普雷蒂案進行聯邦層面的調查，國土安全部下轄國土安全調查局將予以協助。

此前，國土安全部表示，國土安全調查局牽頭負責此案調查。國土安全部長諾姆29日晚接受媒體採訪時首次披露，相關調查已移交給聯邦調查局，她說：「我們將繼續關注聯邦調查局主導的調查，並向他們提供完成調查所需一切信息」。

國土安全部 司法部 非法移民

上一則

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

