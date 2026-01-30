我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕

川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

川普政府在多州收購工業倉庫 改建大規模移民拘留中心

記者顏伶如／即時報導
移民拘留中心示意圖。(美聯社)
移民拘留中心示意圖。(美聯社)

華盛頓郵報30日報導，川普政府在多州工業區購買倉庫，建立大規模拘留中心網絡，當地居民感到不安，引發物流資源與人道主義等質疑。根據房地產交易紀錄，國土安全部本月以1.02億元在馬里蘭州威廉波特(Williamsport)買下一座倉庫，又花了7000萬元在亞利桑納州瑟普萊斯(Surprise)買下倉庫。

根據聯邦政府計畫，新澤西州羅克斯伯里(Roxbury)一棟工業建築將改建為移民拘留中心。廠址抽取地下水來自附近小鎮，每日用水量幾乎接近上限。

另一處拘留中心預定地位於奧克拉荷馬市(Oklahoma City)的一處倉庫，估計容納1500人，距離小學、五旬節教會只1哩多。

紐約州切斯特(Chester)原為汽車零件配送中心的一處設施也將改建為拘留中心。這個地點夏季時期高溫難耐，曾在配送中心上班的勞工形容，感覺就像困在鋁製棚屋裡。

移民和海關執法局(ICE)計畫把分布於23個城鎮工業區裡的建築設施改建為拘留中心，總計容納8萬人。

密蘇里州堪薩斯市(Kansas City)一座倉庫將改建為容納7500人的拘留中心計畫在媒體曝光後，市長盧卡斯(Quinton Lucas)對拘留中心是否違反人道主義提出質疑。堪薩斯市市議會在15日會議裡通過決議，為所有非市府的拘留中心興建發布效期五年禁止令。

美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)國家監獄計畫(National Prison Project)移民拘留倡議律師趙賢惠(Eunice Hyunhye Cho，音譯)指出，ICE選中的某些工業倉庫如果要達到聯邦法律對移民拘留中心的規定，改建成本可能相當昂貴，而且充滿挑戰。舉例來說，拘留中心必須設有負壓通風的特殊隔離房，做為患有肺結核等疾病的患者使用。

趙賢惠指出，要把倉庫改造成能確保空氣傳播疾病不會散布，恐怕難度極高。

ICE計畫建立能夠容納5000人到1萬人拘留中心的地點包括維吉尼亞州、德州、路易斯安納州、亞利桑納州、喬治亞州、密蘇里州，可容納500人到1500人處理中心的地點包括紐約州、密西根州、佛羅里達州、印地安納州、新罕布夏州、新澤西州、賓州、明尼蘇達州。

移民 新澤西州 ICE

上一則

2024年美國人預期壽命79歲創新高 男女差距縮小

下一則

拍攝明州反ICE抗議者活動 CNN前主播被捕

延伸閱讀

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向
川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變
強調降低利率、不會打房 川普：為保障擁房者「想讓房價漲起來」

強調降低利率、不會打房 川普：為保障擁房者「想讓房價漲起來」
川普宣布「國家緊急狀態」劍指古巴石油供應國

川普宣布「國家緊急狀態」劍指古巴石油供應國

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
在明州明尼亞波利斯，聯邦執法人員在試圖拘留一名男子並將其擊斃的現場，列隊站在社區居民前方。(路透)

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

2026-01-24 14:50

超人氣

更多 >
華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊

華人母女身受103刀 8歲女童尖叫媽媽求救、慘死床邊
魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣

魯比歐：習近平訂下歷史任務 須統一台灣
好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」

好市多新品上架 挑戰招牌甜點「燕尾服慕斯蛋糕」
80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤
紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲