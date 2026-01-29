美副司令：向印太夥伴派駐聯絡官 與台日聯手抗網攻

我的頻道

中央社華盛頓29日專電
美軍印太司令部副司令魯德29日表示，美國正面臨中國全方位的威脅。路透
美軍印太司令部副司令魯德今天表示，美國正面臨中國全方位的威脅。印太司令部每天與日、菲及台灣合作對抗網路攻擊，已有周密策略與行動計畫。此外，印太司令部也在區域盟友與夥伴中派駐聯絡官，進行持續性接觸。

從軍超過30年的魯德（Joshua Rudd）獲美國總統川普提名，出掌國家安全局（National Security Agency，NSA）及美國網路司令部。NSA為全球最大的外國訊號情報收集機構。

他今天出席參議院情報委員會人事聽證會，並於事先提交的書面答詢中指出，當前與美國國家安全最密切、且對國安局最為相關的主要威脅，包括來自中國的全方位威脅，以及多個地區緊張局勢升高。

他提到，自己在印太戰區累積豐富經驗，特別是對與中國相關的挑戰有深刻理解。身為印太司令部副司令，他負責整合所有作戰領域的行動，以強化嚇阻能力，並在嚇阻失效時，做好作戰並取勝的準備。

共和黨參議員巴德（Ted Budd）詢問，美國如何與日本、菲律賓、台灣等印太夥伴進一步合作，建立對抗網路威脅的能力。魯德回應：「我們每天都在進行相關合作。當然，確實還有進一步擴大的空間，但我們已有一套非常周密的策略和行動計畫。」

如果人事案過關，魯德將同時出任國安局局長及網路司令部司令。至於台海若爆發衝突，他將如何平衡這兩個角色，魯德表示，這需要持續評估局勢，理解兩個組織之間的角色分工與各自能力。

他指出，必須對威脅與對手有深入理解，才能在衝突爆發之前，提出足以改變局勢走向的能力與方案；若衝突已發生，也需具備相應的應對能力，並保持高度警覺與清晰判斷。

另有議員關切美國、英國、澳洲紐西蘭及加拿大共享情報的「五眼聯盟」（Five Eyes）。台灣國安局長蔡明彥2023年指出，台灣與五眼聯盟有實際且即時性的情報交流，國安局大幅更新電腦設備，未來也將透過保密系統與五眼聯盟接軌。

魯德表示，「五眼聯盟」中有不少他在專業上關係最為密切的同僚，他也高度倚賴這個合作社群。印太司令部在區域盟友與夥伴中派駐聯絡官，進行持續性接觸。「我們共同行動、共同演習、共同訓練，這是我們落實嚇阻戰略的一環。」

美國國安局隸屬戰爭部，負責密碼學、通訊情報與資訊安全工作，總部位於馬里蘭州米德堡（Fort Meade）。

國安局源於二戰期間美國軍事單位的通訊情報行動，1952年由總統令設立，使命為管控美國對外國政府所進行的通訊情報活動，並制定相關行動政策。

雖然國安局隸屬於戰爭部，但也受國家情報總監監督。由於並非由國會設立，國安局常不受國會監督，長期被視為美國所有情報機構中最神秘的單位。

▼收聽一洲焦點Podcast：

戰爭部 澳洲 紐西蘭

