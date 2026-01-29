FBI搜查喬州富頓郡選務中心 帶走2020年大選選票及資料

聯邦調查局搜查了富頓郡選務中心和營運中心，帶走了喬州2020年大選選票。(美聯社)

聯邦調查局(FBI) 28日搜索了喬治亞州富頓郡(Fulton)的選務辦公室。該郡一直是右翼陰謀論宣稱2020年因大選舞弊導致川普 於喬州 敗選的中心。

上周，在談到2020年大選時，川普聲稱「人們很快就會因為他們的所作所為而被起訴」。目前尚不清楚他具體指的是什麼。

富頓郡發言人科比特-多明格斯(Jessica Corbitt-Dominguez)表示，此次對位於聯合市(Union City)的選務設施搜查，是為獲取與2020年大選相關的紀錄。這似乎是執法部門為回應川普關於大選舞弊說法所採取的最公開行為。

FBI發言人表示，幹員們正在富頓郡主要選舉辦公室「執行法院授權的執法行動」。發言人以案件仍在進行為由，拒絕提供更多資訊。

同時，FBI和司法部 也在調查川普認定的政治對手，包括前FBI局長柯米(James Comey)和紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)。

多年來，川普一直將喬州人口最多的富頓郡(也是民主黨的大本營)視為其所聲稱2020年總統大選舞弊問題的關鍵例證。儘管其指控已被法院、州政府官員和審計部門一再駁回，表示均未發現任何足以改變選舉結果的舞弊證據。

一直以來，川普將喬州—他在2020年大選中失利的關鍵州之一—作為其對選舉不滿的攻擊重點，他並曾致電該州州務卿要求幫助「找到」足夠選票推翻結果。他對富頓郡的施壓也最終導致州府對他和其他18人提起全面起訴，指控其非法試圖推翻選舉結果。

2023年8月，富頓郡地方檢察官威利斯(Fani Willis)對川普和其他18人提起訴訟，指控其參與了一項旨在非法推翻2020年總統選舉結果的廣泛陰謀。同年11月，由於威利斯與她任命負責此案的檢察官存在不正當關係，法院禁止威利斯及其辦公室繼續推進此案，該案最終被駁回。

美聯社報導，根據知情人士透露，FBI上周更換了其亞特蘭大最高幹員布朗(Paul W. Brown)。目前尚不清楚FBI為何做出這一人事變動，該變動也尚未公開宣布。

上個月，司法部在聯邦法院起訴富頓郡高等法院和地方法院書記官亞歷山大(Che Alexander)，要求查閱該郡2020年選舉的相關文件。

亞歷山大已提出駁回訴訟的動議。司法部訴狀稱，其請求的目的是「查明喬州是否遵守各項聯邦選舉法」。司法部長也正努力協助喬州選舉委員會努力履行其「喬州法律規定的透明度義務」。

喬州選委會由三名保守派成員組成，他們多次試圖重啟一起指控富頓郡在2020年大選中存在不當行為的案件。該會於7月通過一項決議，尋求司法部長協助取得投票資料。

州選委會去年兩度向郡選委會發出傳票，去年10月份的傳票要求提供「富頓郡2020年大選所有已使用和作廢的選票、所有選票存根、簽名信封以及相應的信封電子文件」。

約兩周後，郡選委會律師回覆稱，這些紀錄由郡法院書記官保管。他們並附上了書記官致州選委會的一封信，稱這些紀錄根據州法已被封存，未經法院命令不得公開。

司法部表示，他們於11月21日致函書記官亞歷山大，要求提供這些文件，但她沒有回覆。