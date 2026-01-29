我的頻道

民主黨聯邦參議員柯洛布查 宣布競選明州州長

英首相府：中國確認開放英民眾赴中30天內免簽

川普為明州緊張衝突降溫 但MAGA基本盤不認同

記者顏伶如／即時報導
美國總統川普。（美聯社）
華盛頓郵報29日報導，川普總統為明尼蘇達州移民執法行動引發衝突緊張降溫，但「讓美國再次偉大」(MAGA)基本盤卻有不同意見。前白宮資深顧問、MAGA陣營重量級人物班農(Stephen K. Bannon)28日在個人節目中說，川粉希望川普應該「以攻為守」，加強力道在移民執法行動盡量下重手。

班農在節目中說：「這是一個轉折點，對峙時如果先動搖，以後就一定會動搖，現在屈膝，以後就永遠屈膝。」班農呼籲川普政府應該擴大驅逐行動，不要降溫(de-escalate)，不要減少部署在明州的聯邦幹員。他說：「我不在乎驅逐多少人，我不在乎。」

共和黨陣營知名民調專家、民調機構「拉斯穆森報導」(Rasmussen Reports)首席民調專家密契爾(Mark Mitchell)表示，最新民調結果顯示，針對移民和海關執法局(ICE)的不滿情緒增加，對於庇護城市(sanctuary cities)的支持同樣增加，如此趨勢清楚反映川普政府驅逐手段必須調整。

密契爾說，川普突然變得有興趣跟民主黨籍明州州長華茲(Tim Walz)、明尼亞波利斯市長佛雷(Jacob Frey)合作，也暗示願意對在美生活多年的移民放寬處理，這些言行對川普基本盤來說卻彷彿「背後捅刀」(rug pull)。

密契爾分析，目前民調結果並未顯示基本盤有意教訓川普，不過共和黨期中選舉選情看起來越來越不妙，川普支持者熱度降低的狀況依然讓共和黨擔心。密契爾11月與川普見面時，曾提出警告說民粹主義基本盤內部出現挫折感。

他說，近十年來，強硬移民政策一直是川普政綱核心主旨，也就是移民通通回家、邊境築牆等，但現在川普卻說只針對暴力犯罪份子，「聽起來就像重大選舉承諾出現讓步」。

經濟學人(Economist)與YouGov民調機構本周公布聯合調查顯示，明尼亞波利斯加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)被聯邦幹員開槍打死之後，ICE信任度下降在獨立選民當中最為明顯，有67%獨立選民表示對ICE沒信心，上個月的相同民調比例僅49%。然而，對ICE感到「非常有信心」與「頗有信心」的共和黨受訪者有60%。

