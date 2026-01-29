WSJ：福斯廣播公司共同創辦人狄勒去年想收購CNN但沒成局

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
華納旗下有線電視新聞網（CNN）。（路透）
影音串流平台網飛(Netflix)2025年底宣布將買下華納兄弟電影公司(Warner Bros)，成為多年來娛樂圈規模最大的收購計畫。震盪影劇圈的這件併購案被爆料出現新轉折，1980年代與梅鐸(Rupert Murdoch)共同創辦福斯廣播公司(Fox Broadcasting Company)的媒體億萬富豪狄勒(Barry Diller)，去年曾對華納兄弟探索公司(Warner Bros Discovery)表示希望收購華納旗下有線電視新聞網(CNN)，不過後來沒有成局。

華爾街日報28日報導，消息人士說，狄勒去年與華納兄弟探索公司接洽，表達希望買下CNN的意願，接觸時間是華納2025年6月宣布要把公司一拆為二之前，但狄勒後來沒有付諸實際行動，收購提議也未送交華納董事會。

華納目前仍處於出售過程中，旗下電影、電視台事業以及HBO Max平台將賣給Netflix，包括CNN在內的有線電視頻道則納入名稱為「探索全球」(Discovery Global)的新公司。

Netflix的競爭對手派拉蒙(Paramount)仍持續推動要以779億購買華納兄弟探索公司旗下所有資產的計畫。

華納發言人受訪時說，CNN是「探索全球」的重要一員，「過去不賣，現在也不賣」。

消息人士說，83歲的狄勒對於收購CNN依然感興趣，以個人角度關注併購案，跟身為媒體集團IAC總裁的身份無關。IAC旗下媒體包括野獸日報(Daily Beast)、人物雜誌(People)等。

如同許多有線電視台一樣，CNN過去幾年由於消費者放棄有線電視，面臨廣告收入與收視率雙雙下跌的窘境，CNN節目內容也受到影響。

華納上周公布財報顯示，CNN今年營收估計為18億，到2030年可望增加到22億。

知情人士說，華納一直不願意將CNN單獨出售，原因在於CNN一直是華納跟有線電視業者簽訂合約的核心，如果單獨出售恐將涉及龐大稅務結果。

川普總統12月間曾表示，不管華納最後由Netflix或派拉蒙買走，CNN都應該異主。

