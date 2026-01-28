SAT改版網路考試遭破解？中國兜售作弊軟體、解題秘笈

SAT考試為防止作弊，改為網路進行。（美聯社）

紐約時報 28日報導，美國大學入學考試「學術性向測驗」(SAT )改為網路數位化，改版用意旨在防止作弊，結果有老師及專家紛紛警告說，架設在中國的網站開始販售解題秘笈，網路論壇則兜售號稱能跳過考題保護機制的軟體。

SAT考試以紙筆測驗進行將近一世紀之後，大學理事會(College Board)三年前推出數位化新版考題。原本使用2號鉛筆作答的學生，改在筆記型電腦考試。大學理事會表示，數位化考題優點在於減少作弊，因為網路考試可以為每個學生提供不同題目。

報導指出，大學理事會的防弊措施似乎不夠周全，引發越來越多憂慮。導火線來自於疑似最近幾次SAT考試數位考題複本，被公布在社群媒體以及中國網站上。

美國大學招生諮詢協會(National Association for College Admission Counseling)主席裴瑞茲(Angel B. Pérez)說，SAT洩題事件成為2025年11月西班牙塞維利亞(Seville)一場國際教育會議裡的核心話題。裴瑞茲受訪時表示：「某些升學 顧問跑來跟我說，對於這種狀況憂心忡忡。」

根據紐約時報取得電郵紀錄，一名SAT家教老師已經向大學理事會檢舉了網路考試的作弊情事。這名在歐洲一所知名寄宿學校任職的家教在11月間致函大學理事會指出：「這不只是單一考卷外洩的問題，而是持續多年、涉及考題的漏洞，洩題程度遍布全球。」

SAT考試每年舉辦七次到八次，大學理事會表示網絡涵蓋187個國家的1700個考場。應考學生可用自己的筆電。

報導指出，名稱為bluebook.plus的網站，儼然是大學理事會官方測驗平台Bluebook的仿冒版，網站上免費模擬考題裡，某些題目似乎來自真正考試，等於提前洩題。

流量分析網站Similarweb統計顯示，bluebook.plus網站架設在中國，2025年11月吸引87萬5000名訪客。

大學理事會在聲明中說，SAT作弊極為罕見，只影響不到1%的成績；轉型為數位測試後，整體測驗分數保持穩定。

聲明指出，考試結果影響重大的測驗裡，難免有些學生禁不起作弊誘惑，不法分子始終存在，「我們持續保持警覺」。

大學理事會表示，在幾個特定國際市場，不肖分子長期以來企圖取得考題並洩露題目，還有偽造內容，利用學生與家長的焦慮感謀取利益；現已採取保護措施，在數位化考試中提高作弊難度。