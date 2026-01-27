我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

NASA飛機起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

德州3男童跌落冰冷池塘溺斃 母親跳水救不回

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德州6歲、8歲和9歲的三兄弟在住家對面的池塘附近嬉戲時不慎跌入冰冷池水；母親夏安‧漢格曼跳入水中仍無法救回。 (美聯社)
德州6歲、8歲和9歲的三兄弟在住家對面的池塘附近嬉戲時不慎跌入冰冷池水；母親夏安‧漢格曼跳入水中仍無法救回。 (美聯社)

特大冬季風暴日前肆虐東部大部分地區之際，德州27日發生一起令人心碎的意外。6歲、8歲和9歲的三兄弟在住家對面的池塘附近嬉戲時，不慎跌入冰冷池水；他們的母親聞訊隨即跳入水中救援，但最終仍無法挽回三名孩子的生命。

母親夏安‧漢格曼(Cheyenne Hangaman)告訴「美聯社」說：「他們不停尖叫著叫我救他們，而我只能眼睜睜看著他們掙扎，努力不讓自己溺水，我只能看著他們與死亡搏鬥。」

範寧郡(Fannin County)警長辦公室指出，這三名兄弟在博納姆(Bonham)北部一處私人池塘溺水身亡；博納姆靠近奧克拉荷馬州邊界，是一個人口約1萬人的鄉村社區。

警長表示，救援人員與一名自告奮勇的鄰居合力將8歲與9歲的男孩遺體拉出水面，隨後經過大規模水下搜尋才找到6歲弟弟的遺體。

漢格曼說，她與孩子們住在池塘對面的朋友家，曾多次警告孩子們不要靠近池塘，但三個兒子都非常活潑(bubbly)，「根本無法阻止他們的好動與好奇心」。

事發當天，漢格曼的小女兒驚慌地跑來告訴她，哥哥掉進水裡；當時，這個位於林間的池塘大部分區域仍覆蓋著薄冰。

德州6歲、8歲和9歲的三兄弟在住家對面的池塘附近嬉戲時不慎跌入冰冷池水；母親夏安...
德州6歲、8歲和9歲的三兄弟在住家對面的池塘附近嬉戲時不慎跌入冰冷池水；母親夏安‧漢格曼(圖)跳入水中仍無法救回。 (美聯社)

漢格曼聞訊後立刻衝出屋外，跳入水中救兒。她回憶道：「我抓住其中一個孩子，試圖把他放到結冰的湖面上，但每次冰面還未完全凝固就再次破裂。我只能不斷努力救助每個孩子，但我只有一個人，根本分身乏術。」

她補充，一名男子前來幫忙，丟了一條繩索給她，才將她從池塘裡拉出來。漢格曼回想當時情況說道：「我無法呼吸，也無法動彈。我知道孩子們已經不在了，自己只好拼命求生。」

這三名男孩都就讀博納姆獨立學區的小學，由於席捲美國大部分地區的嚴寒天氣造成道路結冰，氣溫降至冰點以下，該學區26、27日停課。

教育局長哈姆林(Lance Hamlin)在致家長的信中，對這場悲劇表示哀悼並慰問死者家屬。

德州

上一則

ICE執法人員試圖硬闖厄瓜多駐明州使館 放話威脅後離去

下一則

NASA飛機起落架卡死 機腹著陸竄火龍驚險畫面曝

延伸閱讀

動物攻擊致死事件 蜂類31%最多

動物攻擊致死事件 蜂類31%最多
芝教師臉書挺ICE遭停職 社區要求解聘

芝教師臉書挺ICE遭停職 社區要求解聘
不滿薪資、福利 金山公立教師工會準備罷工

不滿薪資、福利 金山公立教師工會準備罷工
加州稅負、房價嚇跑人 搬到這九個州有一好處等同變相加薪

加州稅負、房價嚇跑人 搬到這九個州有一好處等同變相加薪

熱門新聞

納許維爾國際機場工作人員在為一架西南航空班機進行除冰作業。(路透)

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

2026-01-24 17:15
想搭郵輪需要一定程度上能接受人群，不喜歡人群的旅客會不太舒服。圖為郵輪乘客共觀日蝕。（美聯社）

郵輪旅遊人次屢創紀錄 但這「5類人」上船後可能吃不消

2026-01-22 14:15
圖為支持巴勒斯坦學生在哥倫比亞大學集會示威。(路透檔案照)

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

2026-01-23 09:11
聯邦醫療保險（Medicare，俗稱紅藍卡）。（美聯社）

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

2026-01-23 10:56
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
專家說，股市投資組合平均每7到10年翻倍；若將時間拉長至40年，代表翻倍多次。這正是眾多X世代和嬰兒潮世代成為百萬富翁的一大關鍵。圖為紐約證券交易所。（美聯社）

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

2026-01-21 01:15

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響

川普這4年 綠卡預估將少發240萬張 公民直系家屬最受影響