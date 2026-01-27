ICE逮捕人數增加但前科罪犯卻減少 官員遣返論述失公信力

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
移民和海關執法局逮捕人數從2025年1月以來一路上升，但被捕人數中有犯罪前科者卻越來越少。示意圖（路透）
華爾街日報編輯委員會(Editorial Board)社論26日指出，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)逮捕人數從2025年1月以來一路上升，但被捕人數中有犯罪前科者卻越來越少；原本川普政府說遣返對象將是「窮凶惡極」(worst of the worst)無證移民，但移民幹員鎖定掃蕩企業、學校、住家，對象為母親、兒童、在美國生活多年者的案例趨於普遍，導致遣返政策的目標與實際行動並不相符，這是移民執法行動為何變成共和黨政治負擔(political liability)的原因。

社論寫道，經過拜登執政之後，終止邊境亂象有其必要，但白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)主導恣意妄為(undisciplined)的大規模遣返計畫及零移民政策，卻累積越來越多不信任感，白宮以「基於公共安全」為移民執法行動提供的合法化論述則漸失公信力。

雪城大學(Syracuse University)教授柯契爾(Austin Kocher)追蹤ICE官方數據發現，2025年9月21日到2026年1月7日之間，ICE單日拘留人數增加了1萬1296人。不過，其中只有902人是曾被定罪的罪犯，2273人遭到犯罪起訴後等待判決，另外8121人屬於移民違規。

數據顯示，從2025年1月以來，ICE逮捕的罪犯人數已進入停滯期(plateaued)。

社論指出，川普總統與明尼蘇達州州長華茲(Tim Walz)26日通電話之後，雙方可能從政治對峙的邊緣各自退後一步，兩人都說這通電話非常具有建設性。

編輯委員會指出，如今最好的結果就是，明尼蘇達州與雙子城(Twin Cities)開始配合移民執法，聯邦機關則減少在明州境內的行動足跡。

編輯委員會指出，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)日前接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說，移民和海關執法局遣返對象裡有70%曾犯下暴力犯罪或遭到暴力犯罪起訴，但實際狀況並非如此。

移民統計資料庫「驅逐出境數據計畫」(Deportation Data Project)取得ICE數據顯示，2025年初，ICE逮捕對象約87%有定罪紀錄或遭犯罪起訴，到了2025年10月，有定罪紀錄或遭犯罪起訴的比例降至55%。

智庫機構卡托研究所(Cato Institute)分析ICE數據發現，從2025年10月以來，遭ICE拘留的人數當中有73%並無犯罪定罪紀錄，有暴力犯罪定罪紀錄者僅5%。

