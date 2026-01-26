我的頻道

接連執法事件惹議 諾姆3月3日出席國會聽證會

賭紐約市降雪幾吋？線上賭客熱門 賭金超過600萬元

編譯陳韻涵／即時報導
國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）。（路透）
國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）。（路透）

國會參院司法委員會主席葛拉斯理(Chuck Grassley)辦公室證實，國土安全部(DHS)部長諾姆(Kristi Noem)已同意，並將於3月3日聽證會作證，每位參議員將有10分鐘的時間對她提問。

「國會山莊報」報導，國安部近期的移民執法作為招致國會強烈質疑，包括明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)1月7日發生37歲女子蕾妮‧古德(Renee Good)遭移民與海關執法局(ICE)幹員擊斃；1月24日，37歲的退伍軍人醫院加護病房護理師普雷蒂(Alex Pretti)在示威活動期間，遭多名移民執法幹員射殺身亡。

諾姆和政府官員稱古德意圖駕車衝撞執法幹員，而普雷蒂具備合法擁槍的資格，但他攜槍參與示威，對執法人員構成威脅；事件發生後釋出的影片和目擊者證詞與官方說法相悖，不僅引起政治辯論與全國抗議，也讓調查透明度遭受質疑。

民主黨議員醞釀對諾姆提出彈劾提案，內華達州民主黨參議員傑基·羅森(Jacky Rosen)等議員指諾姆未能有效管理國安部、縱容執法暴力，呼籲凍結國安部預算。

諾姆目前仍有共和黨議員和川普總統的支持，但她在槍擊事件與移民執法政策上的立場已成為國會審查與全國輿論的焦點。

移民 民主黨 參議員

