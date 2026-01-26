我的頻道

紐約市積雪創五年新高已奪七命 剷雪不當恐心臟病發

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

4年來換了第5位 哥大聘姆努金出任校長

記者顏伶如／即時報導
麥迪遜威斯康辛大學校長姆努金將出任哥倫比亞大學校長，預計7月1日履新。(美聯社)
哥倫比亞大學(Columbia University)25日晚間宣布，麥迪遜威斯康辛大學(University of Wisconsin-Madison)校長姆努金(Jennifer Mnookin)將出任新任校長，預計7月1日履新。姆努金將成為過去四年來哥大第五位校長。

58歲的姆努金2022年8月出任麥迪遜威斯康辛大學校長之前，曾擔任洛杉磯加大(UCLA)法學院院長，擁有哈佛大學學士、耶魯大學法學院法律學位、MIT科學技術歷史與社會研究博士。

前哥大校長莎菲克(Nemat Shafik)處理校園抗議及意見分歧等事件遭到質疑，2024年8月辭職。校長遺缺由哥大醫學院執行長阿姆斯壯(Katrina Armstrong)接任代理校長，但在2025年3月請辭。哥大董事會共同主席薛普曼(Claire Shipman)後來出任代理校長直到現在。

美聯社分析，哥大任命新校長的動作，透露著校方希望走出過去兩年的動盪，往前邁進。以色列-哈瑪斯戰爭引發校園抗議，川普總統為了壓制學生倡議行動而逼迫常春藤學校做出改革，讓哥大近幾年頻頻面臨各種波折。

川普2025年二度執政後不久便鎖定哥大，哥大成為川普政府廣泛整頓美國頂尖大學的第一個目標。川普政府要求精英大學改變對校園抗議的處理方式，對於招收哪些學生以及課堂傳授內容都做出調整。

某些哥大學生由於2024年曾經參與支持巴勒斯坦的校園抗議活動，後來紛紛遭到移民執法人員拘留。

川普政府以打擊校園反猶太主義為由，取消哥大與附屬醫院共計約4億元研究經費，揚言要扣留數十億元政府補助。哥大最終與川普政府達成協議，同意支付2億2000萬元代價跟川普政府和解，讓聯邦研究經費得以恢復。

根據和解協議，哥大同意全面改革學生懲處制度，並且在教學當中採用獲得聯邦政府認可的反猶太主義定義，調查批評以色列學生的懲戒委員會也採用相同的反猶太主義定義。

哥大 川普 猶太

