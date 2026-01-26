我的頻道

冬季風暴襲美至少10死 聯邦政府關閉、多地緊急狀態

芝加哥嚴寒暫緩 積雪結冰未退 交通仍吃緊

中央社華盛頓26日綜合外電報導
一名工人正在紐約市清理停車場入口的積雪。路透
一場怪獸級冬季風暴橫掃美國，至少造成10人死亡。聯邦政府辦公機構宣布今天關閉，20個州及華府進入緊急狀態。這場風暴造成全美逾84萬戶停電，1萬9000個航班起降被取消。

法新社報導，人在白宮的美國總統川普（Donald Trump）24日在自家社群平台真實社群（Truth Social）寫道：「我們將持續監控，並與所有位於風暴路徑上的州保持聯繫。請大家注意安全，保持溫暖！」

隨著暴風雪、雨夾雪和凍雨的天氣覆蓋美國廣大地區，官員警告說，這個風暴系統後方的北極氣團將使氣溫在未來幾天降至危險低點，繼續影響民眾日常生活。

美國國家氣象局（National Weather Service）告訴民眾，這樣的天氣狀況將持續到今天早上。

紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）表示，周末有5人在嚴寒天氣中被發現死於戶外。他對記者說：「沒有比這更有力的提醒，能說明極端低溫的危險。」

德州當局證實有3人死亡，其中包括一名在玩雪橇時發生意外身亡的16歲女孩。路易斯安那州衛生部門表示，該州有2人死於寒冷失溫。

停電追蹤網站PowerOutage顯示，截至昨晚，全美有超過84萬戶停電，大部分出現在24日風暴加劇的美國南部地區。

冬季風暴昨天向東北部移動，為費城、紐約和波士頓等人口密集城市帶來降雪和雨夾雪。至少有20個州，以及美國首都華盛頓特區宣布進入緊急狀態。

聯邦政府辦公機構已提前宣布今天關閉。

航班追蹤網站Flightaware資料顯示，自24日以來，全美已有超過1萬9000個航班起降被取消。

一名行人走在紐約市布魯克林街上。路透
