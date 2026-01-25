我的頻道

IRS「直接申報」取消 仍有6途徑可免費報稅

華府到波士頓 降雪恐達2呎 85萬戶停電逾萬航班取消

聯邦官員開槍再釀死 歐巴馬：美國價值遭受攻擊警訊

中央社華盛頓25日綜合外電報導
歐巴馬總統檔案照。（路透）
歐巴馬總統檔案照。（路透）

美國前總統歐巴馬和夫人米雪兒．歐巴馬今天放重話，對第2位美國公民在明尼阿波利斯遭聯邦執法官員槍擊一事予以譴責，強調事件凸顯總統川普對美國價值的「攻擊」。

法新社報導，歐巴馬和米雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）在聯合聲明中表示：「普雷蒂（Alex Pretti）遭到殺害是一場令人心碎的悲劇，同時也應該為每一位美國人敲響警鐘，無論黨派立場如何，我們國家的諸多核心價值正日益受到攻擊。」

儘管現場影片顯示事發經過與官方說法矛盾、儘管當地執法官員與聯邦官員間緊張情勢升高，總統川普政府高層官員今天仍為聯邦移民執法官員在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）開槍擊斃公民一事辯護。

路透報導，普雷蒂遭聯邦人員槍擊，當地居民在雪中不畏嚴寒，前往臨時設置的悼念場所獻花和點燃蠟燭。這是本月明尼阿波利斯發生的第2起聯邦執法人員開槍致死事件。川普政府宣稱，普雷蒂攻擊執法人員，聯邦官員出於自衛而開槍。

邊境巡邏隊（Border Patrol）特派指揮官博維諾（Gregory Bovino）在有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）節目中表示，無法提出證據證明普雷蒂試圖阻礙執法行動，但強調這名加護病房護理師當時身上攜帶合法持有的槍枝。

國土安全部（Department of Homeland Security）部長諾姆（Kristi Noem）指控普雷蒂攻擊執法人員、參與暴動並阻撓聯邦執法。

諾姆在福斯新聞頻道（Fox News Channel）「星期日簡報」（The Sunday Briefing）節目中指出：「我們確實知道他到現場、妨礙執法行動，這違反聯邦法律，是重罪。他與那些執法人員互動時，當對方要求他離開，他卻變得具攻擊性並且抗拒。」

路透社查驗和審視現場影片顯示，37歲的普雷蒂當時手上拿的是手機，並非槍械，他正試圖協助被執法人員推倒在地的其他抗議者。

明尼阿波利斯警察局長奧哈拉（Brian O'Hara）告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目：「這些影片本身會說明一切。」他表示川普政府說法「極度令人不安」，強調未見任何證據顯示普雷蒂曾經持槍威脅。

