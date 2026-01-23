川普宣布推動申辦2035邁阿密世博 以標誌美國復興

我的頻道

中央社華盛頓22日綜合外電報導
川普總統2025年12月5日在華府甘迺迪中心舉行的2026年世界盃足球賽抽籤儀式。美聯社
美國總統川普今天宣布推動美國申辦2035年世界博覽會，並表示佛羅里達州大城邁阿密（Miami）已表達主辦意願。他強調這能讓美國經濟受惠，也會是美國復興的又一標誌。

法新社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「2035邁阿密世博可成為我們新的美國黃金時代下個重大里程碑。」他並指派生長於邁阿密的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）監督申辦業務。

世博傳統可追溯至1851年在英國倫敦的水晶宮（Crystal Palace）舉辦的萬國工業博覽會（Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations），此後曾在世博首次亮相的新發明從番茄醬、電話到X光等包羅萬象，並吸引大量人潮來到主辦城市。

自1928年以來，世博一直由設於法國首都巴黎的國際展覽局（International Exhibitions Bureau）負責管理，而主辦城市則由其180多個會員國投票選出。近幾十年世博每5年舉辦1次，申辦國通常要花多年國際遊說及承諾投入數以十億計美元資金。

去年日本大阪世博約有160國參加展現各自科技能力與文化，在6個月展期內吸引了2700萬多人參觀。

美國過往是世博主辦常客，並留下西雅圖的太空針塔（Space Needle）和紐約的大地球儀（Unisphere）等歷久不衰地標，但自1984年以後便未再主辦。

川普表示，邁阿密世博將為美國創造數千個工作機會，並為美國經濟帶來數以十億計美元的成長。

