ICE備忘錄：幹員沒有法院搜查令也可以逕行進入民宅

記者顏伶如／即時報導
ICE幹員在沒有法院搜查令時，也能逕行進入民宅逮捕查緝目標。示意圖（路透）
ICE幹員在沒有法院搜查令時，也能逕行進入民宅逮捕查緝目標。示意圖（路透）

華盛頓郵報22日報導，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)代理局長里昂斯(Todd M. Lyons)2025年5月簽署備忘錄，指示ICE幹員在沒有法院搜查令時，也能逕行進入民宅逮捕查緝目標。

非營利法律機構「吹哨者援助」(Whistleblower Aid)從任職政府機關的兩名匿名客戶取得備忘錄之後，已經向聯邦參議員舉報。美聯社報導，「吹哨者援助」要求國會議員針對舉報內容展開調查。

多名知情人士證實這份里昂斯簽署備忘錄的存在，但無法確定放備忘錄指示是否已經對旗下幹員宣傳周知。

「吹哨者援助」向參議員舉報時表示，沒有搜查令也能進入民宅的措施，已經在德州等地出現。不過，華盛頓郵報報導，指控情事無法獲得獨立證實。

報導指出，根據里昂斯簽署備忘錄，ICE幹員只要持有I-205表格(Form I-205)，即可強行進入私人住宅。I-205表格是移民執法官員簽發的文件，授權幹員逮捕已被發布最終遞解令(final order of removal)的對象。最終遞解令通常是由移民法官裁定。

備忘錄寫道，如果執行最終遞解令時面臨抗拒，ICE官員與幹員得以「僅用必要且合理的武力」(use only a necessary and reasonable amount of force)，強行進入住所。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)面對媒體詢問時，並未否認這份備忘錄的存在，僅表示所有遭到I-205表格鎖定的對象，都已經通過完整的正當法律程序(due process)，而且被移民法官下達最終遞解令。

麥克拉夫林說，過去數十年來，最高法院與國會都認可行政搜索令(administrative warrants)在移民執法過程的正當性。

「吹哨者援助」資深副總裁兼特別法律顧問克里格曼(David Kligerman)說，備忘錄指示似乎違反憲法第4修正案保障民眾免於遭受不合理搜查及扣押(unreasonable searches and seizures)的權利。

「吹哨者援助」向參議員舉報指出，數名國土安全部員工因為對備忘錄提出質疑而面臨報復，一名教官因為拒絕教導備忘錄指示的政策而選擇辭職。

