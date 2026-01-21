民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

我的頻道

民主黨主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

川普稱尋求立即談判收購格陵蘭 「不想也不會動武」

記者顏伶如／即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

川普總統第一任執政期間，反對人士曾考慮援引美國憲法第25修正案(25th Amendment)讓川普下台。如今川普二度執政上台屆滿周年，民主黨國會議員再次搬出憲法第25修正案，批評川普致函挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Store)宣稱沒拿到諾貝爾和平獎因此美國必須取得格陵蘭，發言內容顯示川普已不適任總統。

今日美國報報導，麻州聯邦參議員馬基(Ed Markey)、亞利桑納州聯邦眾議員安薩里(Yassamin Ansari)、加州聯邦眾議員卡姆拉格-德夫(Sydney Kamlager-Dove)等民主黨國會議員，共同呼籲川普內閣與國會必須根據憲法第25修正案，解除川普總統職務。第25修正案規定，如果總統喪失治國能力，將由副總統代行職權。

川普18日致函斯托爾寫道，自己阻止了至少8場戰爭，卻沒有獲頒諾貝爾和平獎，「我不再覺得有義務純粹只是考慮和平，雖然和平永遠會是最主要的考量，但我現在可以思考什麼對美國才是最好以及適當的」。

安薩里19日在社群媒體發文表示：「美國總統心理健康嚴重有問題，讓民眾生活面臨威脅。」她寫道：「第25修正案的存在有其理由，我們要立刻引用。」卡姆拉格-德夫19日也在社群媒體發文指出：「川普是不適任的領導人，顯然失控。必須援引第25修正案。」馬基同一天也在社群媒體發文寫道：「援引第25修正案。」

理論上，第25修正案可以用來針對任何一位現任總統，但在實際層面上，啟動第25修正案的門檻比彈劾更高。

康乃爾大學法學院(Cornell Law)、無黨派機構國會研究處(Congressional Research Service)研究人員均指出，若要執行第25修正案第4款的某些部分，也必須獲得半數內閣首長與副總統共同簽署。

耶魯法學院(Yale Law School)指出，從歷史前例看來，光憑「無能」(inept)、「懶惰」(lazy)、「注意力不集中」(inattentive)等特點，並不足以構成讓總統去職的理由。

引用第25修正案要求總統去職之後，國會必須在48小時內召開會議，並於21天做出決定。若總統聲明適任並無問題，而且無人提出異議，總統職務則可恢復。

GPS之母、美國數學家韋斯特逝世 享壽95歲

聯準會主席出席庭審支持理事庫克 遭美財長批政治化

